500 euros y hasta 6 puntos por esto que hacemos todos en las rotondas: la Guardia Civil lo ha confirmado

Las rotondas son uno de los puntos más conflictivos de la circulación en España, tal y como alerta la Guardia Civil. Muchos de los accidentes que se producen en ellas se deben a maniobras incorrectas por parte de los conductores, como abandonar la glorieta desde un carril interior. Los agentes de tráfico vigilan este tipo de conductas, las cuales pueden acarrear multas, e incluso la pérdida de puntos del carnet de conducir.

Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados, entre 2015 y 2019 se registraron 45.000 siniestros con víctimas en intersecciones giratorias, con un balance de 317 fallecidos y más de 58.000 heridos de distinta consideración. Salir de una rotonda desde el carril interior obliga a cruzar el carril derecho, por el que circulan otros vehículos que tienen prioridad. Se trata de una maniobra muy frecuente, pero que la normativa de tráfico no permite.

La Guardia Civil advierte sobre esta maniobra en las rotondas

El artículo 75.2 del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003) establece lo siguiente: «En las intersecciones con forma de glorieta, los vehículos que circulen por el interior de la misma tendrán prioridad de paso sobre los que pretendan acceder a aquella».

La Guardia Civil, con el objetivo de reducir la siniestralidad, recuerda la importancia de la anticipación y el respeto por las normas básicas a la hora de circular por una rotonda. En primer lugar, es fundamental utilizar correctamente los intermitentes para señalizar cualquier cambio de carril o salida de la glorieta.

Por otro lado, tal y como establece la normativa de tráfico, la salida siempre se debe realizar desde el carril exterior, colocándose con suficiente antelación para evitar cualquier situación de riesgo. Finalmente, los conductores deben respetar la prioridad de los vehículos que ya circulan por el interior de la rotonda.

Respecto a las sanciones, superar el límite de velocidad puede suponer una sanción económica de hasta 500 euros y la pérdida de seis puntos del permiso. No respetar la prioridad de paso al acceder a la glorieta, una de las infracciones más habituales, supone una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos. Mientras, cambiar de carril sin señalizar en las rotondas conlleva una sanción de 200 euros. Circular correctamente es crucial no sólo para evitar sanciones, sino también para mejorar la seguridad vial.

Consejos de la DGT

La aproximación y el acceso a la rotonda son momentos críticos, en los que se producen más de la mitad de los accidentes (54%), según un estudio de la aseguradora AXA.

Cuando nos acercamos a una glorieta, debemos observar hacia la izquierda, ser pacientes y no precipitarnos. Reduciremos la velocidad, adecuándola a la señalización y al tráfico en la vía por la que circulamos. Y nunca entraremos en la rotonda sin estar seguros de que podemos hacerlo sin peligro.

«En el acceso a una glorieta hay que anticiparse, observar y respetar la señalización. Y sobre todo, entrar a una velocidad adecuada», explican desde el Área de Formación de Conductores de la DGT.

Para entrar en las rotondas también es fundamental situarse correctamente: es obligatorio acceder desde el carril derecho siempre que esté libre y sea posible. Una vez dentro de la rotonda, deberemos circular por el carril exterior siempre que esté libre, y utilizaremos los demás para adelantar.

En las glorietas situadas dentro de zonas urbanas, está permitido circular utilizando el carril que más convenga aunque, si vamos a abandonar la glorieta por las primeras salidas, la opción más recomendable será usar el carril exterior.

Ahora bien, si vamos a tomar las últimas salidas o a cambiar de sentido, lo más aconsejable es usar los carriles interiores y buscar el exterior progresivamente antes de llegar a la salida, señalizando cada cambio de carril y respetando la prioridad de otros vehículos.

«El uso de los carriles dentro de una glorieta es como en cualquier otro tramo de vía. Ocuparemos el carril de la derecha, fuera de poblado, y el que mejor convenga a nuestro destino en zonas urbanas. Y cambiaremos de carril siguiendo siempre dos normas básicas: respetar la prioridad de los que ya circulan por él y señalizar la maniobra con la antelación suficiente para no sorprender a otros conductores», subrayan desde Formación de Conductores de la DGT.

¿Está permitido salir de la glorieta desde los carriles interiores? La respuesta es no, como norma general. La norma obliga a salir por el carril exterior derecho para evitar una de las infracciones clásicas en las glorietas: la ‘cruzada’ desde el carril interior, maniobra que puede provocar la colisión contra un vehículo que circule de forma reglamentaria.

«Todos vemos normal salir de una autopista desde el carril más próximo a la salida. Pero con las glorietas a veces cuesta entender la importancia de esta sencilla regla para la seguridad. Un ligero «toque» en el vértice posterior de un vehículo en movimiento puede hacerle volcar con graves consecuencias para sus ocupantes», explica el Área de Formación de Conductores de la DGT.