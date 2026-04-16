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Aceite 5w30 o 5w40: diferencias, cuál es mejor y qué pasa si se mezclan

Descubre cuáles son las diferencias de utilizar un aceite 5w30 o 5w40

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Truco aceite coche

Uno de los principales componentes de los vehículos es el aceite. Este componente cumple varias funciones esenciales para lograr un buen funcionamiento del motor, como es el caso de la lubricación de piezas internas para la reducción de la fricción o el desgaste, ayudará a disipar el calor evitando el sobrecalentamiento, limpia las impurezas y residuos que se generan durante la combustión, y protege contra la corrosión, entre otros aspectos. Hay que destacar que si no tienes un nivel adecuado ni un estado correcto del mismo puede dañar gravemente las piezas internas y el motor, por ello resalta su importancia. En las próximas líneas os hablaremos de las diferencias entre el aceite 5w30 y 5w40.

Qué diferencia hay entre aceite 5w30 y 5w40

La gran pregunta del millón ante este tipo de casos. Pues bien, la gran diferencia entre uno y otro es principalmente su viscosidad a altas temperaturas. Ambos poseen el mismo tipo de comportamiento en frío, pero cuando el motor se calienta, el 5w30 puede llegar a ser mucho más fluido que el 5w40. ¿Qué significa esto? Que el 5w30 reduzca ligeramente el consumo del combustible y sea mucho más eficiente, mientras que el 5w40 es más espeso y ofrecerá una mayor protección en condiciones de alta temperatura o un uso exigente.

Qué aceite es mejor

En teoría, ninguno de estos dos tipos de aceite es mejor que el otro, porque dependerá única y exclusivamente del uso que le des. Tal y como hemos destacado líneas atrás, el 5w30 sirve para la mayoría de coches modernos y los usuarios que realizan una conducción ‘normal’, puesto que es más fluido en caliente y ayudará a ahorrar combustible y a la lubricación de las piezas. En cambio, el 5w40 es mejor si el motor trabaja en condiciones más exigentes, es decir, con mucha calor, trayectos largos… porque al ser más espeso protege mejor al motor en caliente.

Se puede mezclar el aceite 5w30 y 5w40

Aunque parezca algo surrealista y loco… sí, se pueden mezclar ambos aceites en casos puntuales, pues ambos poseen la misma viscosidad en frío y suelen ser compatibles si se cumplen unas condiciones. Debemos de tener en cuenta que al mezclarlos nos dará un aceite con un comportamiento intermedio en caliente. Sin embargo, no es lo ideal hacerlo de forma habitual porque se pueden alterar ligeramente las propiedades diseñadas por el fabricante. Por ello, lo más recomendable es usar siempre el tipo de aceite que indica el manual del coche y dejar la mezcla solo para situaciones de emergencia o cuando no hay otra opción.

Qué pasa si pongo aceite 5w40 en vez de 5w30

En teoría, no debe pasar nada si nos equivocamos y echamos 5w40 en vez de 5w30, solo que el aceite será más espeso cuando está caliente y ayudará a reducir la eficiencia y aumentar el consumo de carburante. No obstante, todo no iba a ser malo: ayudará a proteger mejor el motor en altas temperaturas en un motor de cierto desgaste. En coches modernos, eso sí, no puede ser lo más adecuada esta equivocación porque el sistema está preparado para una viscosidad más baja.

Cuál es más denso 5w30 o 5w40

En condiciones normales, el aceite 5w40 es más denso que el 5w30, pero solo cuando el motor está caliente. Ambos tienen la misma viscosidad en frío, por lo que se comportan igual al arrancar, pero a altas temperaturas el 5w40 es más espeso, lo que nos permitirá en todo momento ofrecer mayor protección en condiciones más exigentes y complicadas.

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