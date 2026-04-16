Aceite 5w30 o 5w40: diferencias, cuál es mejor y qué pasa si se mezclan

Uno de los principales componentes de los vehículos es el aceite. Este componente cumple varias funciones esenciales para lograr un buen funcionamiento del motor, como es el caso de la lubricación de piezas internas para la reducción de la fricción o el desgaste, ayudará a disipar el calor evitando el sobrecalentamiento, limpia las impurezas y residuos que se generan durante la combustión, y protege contra la corrosión, entre otros aspectos. Hay que destacar que si no tienes un nivel adecuado ni un estado correcto del mismo puede dañar gravemente las piezas internas y el motor, por ello resalta su importancia. En las próximas líneas os hablaremos de las diferencias entre el aceite 5w30 y 5w40.

Qué diferencia hay entre aceite 5w30 y 5w40

La gran pregunta del millón ante este tipo de casos. Pues bien, la gran diferencia entre uno y otro es principalmente su viscosidad a altas temperaturas. Ambos poseen el mismo tipo de comportamiento en frío, pero cuando el motor se calienta, el 5w30 puede llegar a ser mucho más fluido que el 5w40. ¿Qué significa esto? Que el 5w30 reduzca ligeramente el consumo del combustible y sea mucho más eficiente, mientras que el 5w40 es más espeso y ofrecerá una mayor protección en condiciones de alta temperatura o un uso exigente.

Por otro lado, debemos destacar que, en la conducción, el 5w30 se suele recomendar para motores más modernos y para conducción normal, ya que mejora la eficiencia y el rendimiento, mientras que el 5w40 es más correcto para motores que trabajan bajo más presión, temperaturas más altas o vehículos con más desgaste, porque su mayor viscosidad ayuda a proteger mejor las piezas internas del motor. ➡️ La señal ‘Únicas direcciones permitidas’ (R-403c), situada en una intersección, muestra las dos únicas direcciones y sentidos que los vehículos pueden tomar. ✍️Su objetivo es regular la circulación y evitar maniobras indebidas.#SeñalesConFlechas pic.twitter.com/sPmNzAl7Dq — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 15, 2026

Qué aceite es mejor

En teoría, ninguno de estos dos tipos de aceite es mejor que el otro, porque dependerá única y exclusivamente del uso que le des. Tal y como hemos destacado líneas atrás, el 5w30 sirve para la mayoría de coches modernos y los usuarios que realizan una conducción ‘normal’, puesto que es más fluido en caliente y ayudará a ahorrar combustible y a la lubricación de las piezas. En cambio, el 5w40 es mejor si el motor trabaja en condiciones más exigentes, es decir, con mucha calor, trayectos largos… porque al ser más espeso protege mejor al motor en caliente.

Ir un poco más rápido parece que no cambia nada.

Pero sí cambia.

Más velocidad significa menos control, más distancia de frenado y más gravedad en un accidente. Respeta los límites.

Porque lo importante es llegar.#SeguridadVial #DGT #Velocidad pic.twitter.com/CrqDKUyvWK — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 16, 2026

Se puede mezclar el aceite 5w30 y 5w40

Aunque parezca algo surrealista y loco… sí, se pueden mezclar ambos aceites en casos puntuales, pues ambos poseen la misma viscosidad en frío y suelen ser compatibles si se cumplen unas condiciones. Debemos de tener en cuenta que al mezclarlos nos dará un aceite con un comportamiento intermedio en caliente. Sin embargo, no es lo ideal hacerlo de forma habitual porque se pueden alterar ligeramente las propiedades diseñadas por el fabricante. Por ello, lo más recomendable es usar siempre el tipo de aceite que indica el manual del coche y dejar la mezcla solo para situaciones de emergencia o cuando no hay otra opción.

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