La boda de Tamara Falcó ya ha pasado, pero todavía hay muchos misterios que siguen sin resolver. ¿Es cierto que Isabel Preysler se enfadó con Íñigo Onieva en plena ceremonia? ¿Cómo se comportó la reina de corazones con Carolina Molas? ¿Se emocionó Tamara al escucha el discurso de su marido? Todas estas preguntas han repercutido de forma indirecta en una lista de famosas muy extensa. Las cantantes Edurne y Soraya Arnelas son algunas de las afectadas.

Las boda de Raquel Lozano queda en un segundo plano

Tamara Falcó anunció su compromiso matrimonial por todo lo alto y de un momento a otro se convirtió en la gran protagonista. Es un fenómeno que suele experimentar muchas famosas. Le pasó lo mismo a Belén Esteban, a Anabel Pantoja y a Lolita Flores. Todas desvelaron con bastante antelación sus planes de boda y terminaron arrepintiéndose. El caso de Tamara ha sido distinto porque ha guardado muchos secretos hasta hasta que ha salido a la venta su revista de cabecera. El efecto ha sido inmediato: el público no deja de hablar de su boda y ya no recuerda ninguna otra.

Raquel Lozano posando para la prensa / GTRES

Raquel Lozano ha sido una de las damnificadas de la boda de Tamara. El programa ‘Fiesta’, presentado por Emma García, desveló que se casaba el mismo día que la marquesa. La influencer no dijo nada ni intentó vender la noticia, pero no hubiera tenido sentido. Todos los ojos estaban puestos en la hija de Isabel Presysler. Decenas de medios se desplazaron hasta El Rincón, el palacio donde se celebraba el evento, y no había cabida para nada más.

La gran diferencia entre Edurne y Tamara Falcó

Edurne sorprendió a todos al anunciar su boda con David de Gea. La celebraron el 1 de julio y no hicieron ningún intento por esconder nada. De hecho posaron para la prensa y dieron una amplia entrevista en la que hablaron sin tapujos del evento. “No podemos ser más felices”, aseguraron con una amplia sonrisa. Tamara Falcó estaba mucho más presionada porque tenía un compromiso con ‘¡HOLA!’ y no podía permitir que nada viera la luz antes de tiempo. Empezando por su vestido y acabando por la presencia de algunos invitados. Sin embargo, podemos decir que Tamara ha ganado la batalla mediática.

Edurne y David de Gea celebrando su boda / Gtres

Gran parte del público está hablando de la boda de la marquesa de Griñón y ha dejado de comentar la historia de amor de Edurne. No es la única. A otra famosa le ha pasado exactamente lo mismo: a la cantante Soraya Arnelas.

Soraya Arnelas pierde mucho protagonismo

La boda de Soraya Arnelas también hubiera sido muy interesante, pero ahora el foco está puesto en Tamara Falcó. Después de muchos años con su pareja, ha decidido pasar por el altar para formalizar la relación. Ha reunido a 250 invitados en Cáceres, casi la mitad de gente que juntó Tamara Falcó. El problema es que en estos casos el número es lo de menos. Lo que verdaderamente importa a nivel mediático es que la hija de Isabel Preysler llenó su boda de famosos. Pudimos ver a Eugenia Martínez de Irujo o a Vicky Martín Berrocal, entre muchos otros.

Soraya Arnelas posando en un evento / Gtres

Soraya no esperaba una competencia tan directa. Anunció su enlace en una conocida revista y en un primer momento llamó la atención, pero ahora todo el mundo está pendiente de Tamara. ¿Cuál será el próximo éxito de la marquesa de Griñón?