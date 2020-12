La relación sentimental entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz parece estar abocada a ser una montaña rusa de por vida. Después de su enésima reconciliación (infidelidades y demandas mutuas de por medio) un nuevo frente amenaza con poner a prueba el romance. Y no es otro que el nacimiento del quinto hijo del futbolista. Se trata de un bebé que engendró junto a la catalana Janira Barm. Es el segundo que Jesé tiene junto a esta chica y llega menos de un año después que el primero, que vino el mundo el 27 de diciembre de 2019, que se suma a los otros tres hijos, fruto de sus relaciones anteriores. Jesé Junior y Neizan, de Melody Santana, y Nyan, de su romance con la mencionada Aurah.

Ha sido la propia Janira quien lo ha anunciado en su cuenta de Instagram, que todavía permanece privada. La importante noticia llega en un momento clave ya que en poco menos de una hora, Aurah Ruiz se juega la victoria en la gran final de ‘La Casa Fuerte 2’. La canaria entró a mitad del concurso a formar parte de él y está ilusionada con la posibilidad de ganar su primer reality. ¿Cómo reaccionará cuando vuelva al mundo exterior y sea consciente de la noticia?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AURA RUIZ (@aurah.ruiz)

El padre del recién nacido no ha hecho ninguna manifestación al respecto. Jesé Rodríguez se encuentra en su Gran Canaria natal, dándoles vueltas a su futuro, cada vez más negro tras ser despedido fulminantemente del Paris Saint-Germain. Ningún equipo está dispuesto a tener en sus filas a un jugador díscolo, del que se habla más por sus andanzas sentimentales y escándalos fuera del terreno de juego que por los goles que debería meter dentro, porque talento le sobra.

Hay que recordar que Aurah y Jesé decidieron darse otra oportunidad. Ella le sorprendió siéndola infiel con Rocío Amar y el revuelo armado fue morrocotudo. Sin embargo, una llamada del delantero a ‘La Casa Fuerte’ para hablar con la madre de su tercer hijo y apoyarla calmó las aguas entre ellos. Lo último fue el surrealista momento que firmaron a la salida del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. El tribunal condenaba a Aurah Ruiz a nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de acoso hacia Jesé, que quiso retirar la demanda cuando se reconcilió con ella, pero ya se encontraba admitida a trámite. Para escenificar su buena relación, se despidieron con un beso y un abrazo.

Mientras tanto, Janira Barm se ha mantenido al margen de la reconciliación de Aurah y Jesé: «No me interesa ni me interesará nunca con quien se acuesta el padre de mis hijos. A mí nadie me ha abandonado y nadie me ha dejado. Tengo una vida muy feliz y no me importa más de él que su responsabilidad como padre, es lo único que nos va a unir».

Cuestionado por su labor como progenitor, Jesé Rodríguez ha presumido varias veces en redes sociales de sus hijos, reivindicándose como un buen padre: «La vida no siempre será fácil, pero no tengan miedo nunca estarán solos,vuestros problemas serán los míos y estaré hasta el fin de mis días a vuestro lado. Lo más bello que tengo en la vida me llena de felicidad y no tiene precio. Son mis hijos. 🙏😍😘❤️ OS AMO»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10)

Hablar de Jesé Rodríguez es hacerlo de lo que pudo ser y no fue, de una persona que lucha contra sí mismo constantemente. Es hacerlo de un talento desperdiciado por su mala cabeza. Un juguete roto.