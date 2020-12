Jesé Rodríguez vuelve a estar tocando el abismo con la punta de los dedos. Su club, el Paris Saint-Germain, se ha hartado del canario y negocia la ruptura de su contrato de manera unilateral, según informa ‘Le Parisien’, el medio más afín al equipo de la capital francesa. El vínculo del español con la entidad finalizaba el próximo 30 de junio de 2021, pero a los propietarios se les ha acabado la paciencia.

El motivo no es otro que el bajísimo rendimiento que está ofreciendo desde su fichaje hace ya casi cinco años. Lesiones interminables, recaídas, pérdida de forma física, cesiones a otros equipos muy infructuosas y escándalos fuera de los terrenos de juego. Un cóctel explosivo que han terminado por dilapidar la carrera deportiva de Jesé Rodríguez. A sus 27 años, ningún equipo se quiere arriesgar a contratar a un futbolista del que se habla más fuera del campo que dentro. Nadie confía en él.

Desde hace unos días que Jesé ya hizo las maletas y se marchó de París. Ahora entrena en solitario en su Canarias natal, donde por cierto se ha dejado ver sin mascarilla por la calle, cuando todavía es obligatoria en todo el país. Allí tratar de recuperar el físico perdido mientras continúa siendo protagonista de polémicas. La última, su debut en televisión.

La llamada de Jesé Rodríguez que lo cambia todo

El canario llamó anoche por teléfono a su novia, Aurah Ruiz, que se encuentra concursando en ‘La Casa Fuerte 2’. La pareja había tenido una gran bronca después de que Aurah le hubiera pillado en una infidelidad con Rocío Amar, ex de ‘MYHV’, por lo que la llamada de Jesé dejó completamente descolocada a Ruiz: «Buenas noches, bebé. Quiero decirte algo. Si estás feliz continua, si no estás feliz no estás obligada a estar ahí. Me encanta verte feliz, y veo que no estás feliz. Si quieres continuar tienes que ganar», comenzó diciendo el futbolista.

«Bebé, ¿eres tu? No me lo puedo creer», decía Aurah con una gran sonrisa «¿Quién va a ser? Claro que soy yo, mi amor. Escúchame una cosa, tenemos poco tiempo. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebe Nyan, está superbien». Jorge Javier Vázque se interesó por si ambos seguían enamorados después de todas las polémicas que han tenido: «Vosotros estáis muy enamorados, ¿verdad?», le preguntó el presentador. «Por mi parte, siempre», dijo Jesé. «¿Incluso cuando no estabais juntos?», se cuestionaba Jorge. «Eso ya son dos preguntas, no una», dijo el futbolista, evitando responder.

Una llamada histórica ya que es la primera vez en la historia que un futbolista interviene en un programa de televisión. El exjugador del Real Madrid quiso dejar claro que ambos seguían juntos: «Aurah entró en ‘La casa fuerte’ estando conmigo. Ella se hace la fuerte pero déjala». «Tenemos una conversación pendiente», le avisaba Aurah. «Ya lo sé mi amor pero tu estás ahí y tienes que hacerlo bien», respondía él. Algo que utilizó Aurah para ponerlo en jaque: «¿Tú lo vas a hacer también bien?», dijo. «Siempre», le ha prometido Jesé Rodríguez.

Ahora, Jesé Rodríguez ve cómo tras esta llamada, el Paris Saint-Germain se ha hartado de sus actitudes y ha decidido despedirlo. En las casi cinco temporadas que ha estado defendiendo sus colores no ha justificado ni uno de los 25 millones que pagaron por su traspaso al Real Madrid. La historia de Jesé es la de lo que pudo ser y no fue ya que en él se tenían puestas grandes expectactivas.