Ya hace un lustro que Eva González y Cayetano Rivera se daban el sí quiero en una bonita ceremonia celebrada en la iglesia de Mairena del Alcor, el pueblo sevillano que vio nacer a la presentadora. Un día repleto de alegría y rodeado de sus seres queridos, algo que no podrá repetirse en la actualidad dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Este quinto aniversario le llega al matrimonio después de un año complicado a raíz de la polémica con la abogada canaria Karelys Rodríguez, que puso en jaque su relación sentimental. Además de por el aniversario, son días muy especiales para la andaluza ya que este pasado 5 de noviembre cumplió 40 años.



Eva González ha cambiado de dígito y lo ha celebrado publicando en su cuenta de Instagram una contundente reflexión que se ha entendido como una reivindicación de sí misma. «Llego a los 40 mirando las cosas con calma, pero con la fuerza del que quiere seguir creciendo. Viviendo con pasión y entrega. Sabiendo que mis acciones van de la mano de mis pensamientos. Teniendo el coraje para soltar cuando es necesario», escribe con determinación la presentadora.

Amigas y conocidas suyas no han querido dejar pasar la ocasión de felicitarla en el tablón de la foto. Toñi Moreno, Ona Carbonell, Lourdes Montes, Vanessa Romero, Paz Vega, Vicky Martín Berrocal o Hiba Abouk han querido dejar su sello de identidad. Quien hasta el momento no ha publicado ninguna felicitación en sus redes sociales es Cayetano Rivera. El marido de Eva se encuentra centrado en sus compromisos taurinos y, al menos públicamente, no se ha retratado. ¿Habrá celebración en casa este fin de semana?

En la imagen vemos una tarta de cumpleaños, globos con los números 4 y 0 y un mensaje repleto de optimismo: «La vida comienza». Queda meridianamente claro que todo lo malo que Eva González haya podido vivir este año no le ha hecho mella lo más mínimo. Su matrimonio no se ha resentido lo más mínimo y ambos han cerrado filas cuando todo parecía ir cuesta abajo y sin frenos para ellos.