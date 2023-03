¿Dónde ver la alfombra roja de los Premios Óscar 2023?

La 95ª edición de los Premios Óscar se celebrará este domingo, 12 de marzo de 2023, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Durante la ceremonia se entregarán los Premios de la Academia divididos en 23 categorías. Uno de los momentos cumbre de la gala es la alfombra roja de los Premios Óscar, que este año cambia de color por primera vez en 60 años.

Alfombra roja de los Premios Óscar

Las estrellas de Hollywood que acudan esta noche a la gala desfilarán por primera vez en seis décadas por una alfombra que no será de color rojo, sino champán. Este miércoles ha sido desplegada por la Academia de Hollywood.

«La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre», bromeó el presentador principal de la 95ª edición de los Premios, Jimmy Kimmel, minutos antes del despliegue. Una broma con la que recordaba la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock la pasada edición.

Según los responsables de la Academia de Hollywood, el cambio de color de la alfombra es simplemente una cuestión de estilo. El champán contrasta con el blanco de las columnas del teatro y con el rojo oscuro de las cortinas y se completa con las estauillas.

Horario y dónde ver

La gala comenzará esta tarde a las 17:00 horas (hora local de los Ángeles). En España, arrancará a la 01:00 de la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de marzo.

La esperada alfombra roja empezará sobre las 23:00 horas y se podrá seguir en directo en el canal Estrenos 2, disponible en la plataforma Movistar Plus+. Cristina Teva estará en la alfombra roja, y María Gómez y María Guerra estarán en plató.

Por otro lado, Movistar mantendrá durante una semana una programación dedicada a los Premios Óscar: una selección de 84 películas, 14 cortometrajes y 11 documentales.

Actuaciones confirmadas

Por ahora, la Academia de Hollywood no ha dado a conocer todas las actuaciones que habrá en la gala de los Premios Óscar 2023. Sin embargo, sí se conoce el nombre de tres artistas que actuarán: