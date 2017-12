El matrimonio formado por Marc Bartra y Melissa Jiménez se ha hecho eco este domingo de una noticia tremendamente especial tanto para ellos como para su familia. Y es que en tan solo unos meses, la pareja se convertirá en padres de nuevo y así lo han anunciado a través de las redes sociales horas antes de la Nochebuena: “Cerrando el año celebrando. ¡Celebrando el amor, la felicidad y la vida! Otra princesa está por llegar“, escribe la periodista.

Un texto que la catalana ha compartido junto a una instantánea con la que confirman los rumores de embarazo que hace tan solo unas semanas copaban las portadas. Mostrando la tripa al que es su marido desde el mes de junio y a su hija Gala evidencia la felicidad de esta buena nueva.

El jugador también ha publicado a la vez una imagen similar en su Instagram: “Después de este año recibiendo todo el apoyo por vuestra parte, me gustaría cerrar este 2017 compartiendo con vosotros una noticia ilusionante y bonita: Meli y yo estamos esperando otra princesa!”

Esta bonita noticia llega ocho meses después del drama que entonces tambaleó la vida de ambos. El central de 26 años se convirtió en uno de los heridos del atentado de Dortmund y tuvo un miedo atroz, pero en todo momento pensó en las dos mujeres de su vida: “Llegó un momento en que me quería dormir y la fisio me empezó a dar guantadas. Ahí me di cuenta de que no me podía dormir y pensé en mi hija porque al final te necesitan. Fueron 15 minutos, pero para mí fue eterno”.