Vicky Martín Berrocal aclara la relación de su hija con Froilán

Con 23 kilos menos y más radiante que en mucho tiempo, Vicky Martín Berrocal (44) ha presentado la nueva línea de joyas de ‘Ágatha’ para estas navidades y lo ha hecho hablando de la amistad especial que ha relacionado en estos últimos días a su hija Alba, fruto de su relación con Manuel Díaz ‘El Cordobés, con Froilán de Marichalar.

[EN IMÁGENES | Froilán recupera la ilusión con una joven rubia]

Después de que se conocieran el pasado verano en Marbella y volvieran a coincidir en una boda sevillana en octubre, ambos jóvenes volvieron a disfrutar juntos de las jornadas de la Madrid Horse Week, competición dedicada al mundo de la hípica, el pasado fin de semana. En unas imágenes que recoge la revista ‘¡Hola!’, el hijo de la infanta Elena se deja ver disfrutando de varias pruebas del torneo en el palco Longines en compañía de algunos amigos, entre los que se encontraba Alba Díaz. “Esa historia me afectó a mí y a mi hija. Ellos dos son amigos y compañeros de universidad y yo estuve con ellos todo el tiempo en la Feria“, comienza deslizando la diseñadora. “Él es un chico majisimo. No hay nada más allá de una amistad“, añade. Además, Vicky se pregunta: “¿Cómo es posible que yo tenga que responder a una relación que no existe de una niña que es menor?”.

A punto de cumplir 18 años, la primogénita del torero y de la diseñadora regresó a España a comienzos del pasado verano tras cursar el último año de Bachillerato en Estados Unidos. Una vuelta que su madre celebra con alegría. “La necesitaba. Fue muy duro pasar las navidades pasadas sin ella y ambas nos necesitamos mucho la una a la otra. Alba es tremendamente responsable, recta, con ideas claras, carácter y una personalidad brutal. Alba lo que necesita es libertad y vivir”, cuenta Vicky sobre el carácter de su hija.

A Vicky Martín Berrocal le “encantaría” que su hija conociera a su abuelo y pasaran las navidades juntos

Además, Martín Berrocal ha querido aprovechar la ocasión para lanzarle, una vez más, un mensaje directo a Manuel Benítez ‘El Cordobés’, abuelo de Alba. “A lo mejor se cree que es un chiquillo pero ya es un hombre que tiene su edad. La familia es lo primero y en estos momentos más. Sería maravilloso pasar una Navidad juntos y atenderle. Yo le tengo cariño… Pero pasa el tiempo y nadie hace nada. Manuel (hijo) se ha hecho a vivir sin él y su padre igual, pero los dos siguen vivos y Alba me dice que ella no conocería a su abuelo antes que su padre, pero a mí me encantaría que fuera así“, recalca.

[PUEDES VER | Vicky Martín Berrocal reta a Manuel Benítez: “Ya que pisas fuerte, pisa de verdad”]

Sobre su vida sentimental, Vicky revela que “han pasado cosas” y se siente satisfecha de que la prensa “no haya estado muy informada”. “Hay cosas que vienen, están y se van. La vida no tendría sentido sin emociones y yo me muero si a mí no me pasan cosas. De lo contrario, ¿qué hago yo aquí? Quizá son historias que no han tenido tanta importancia como otras historias de mi vida pero he vivido emociones y decepciones”, confirma. “Simplemente disfruto y me siento joven y viva”, añade.

Mucho más delgada, Vicky confirma que ella está en un buen momento en su vida. “He cambiado el chip. Durante 44 años viví con ansiedad y la comida era una de las cosas más importantes de mi vida. Nunca me saciaba y no era feliz si no comía todas esas barbaridades. Me he dado cuenta de que la vida es otra. Primero perdí 14 kilos en tres meses con ayuda y después he continuado sola. Hago mucho deporte y es importante encontrarlo. Ahora voy a un gimnasio en La Latina y Alba me acompaña.”