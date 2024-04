Sus Majestades los Reyes se reencontrarán con la princesa Leonor el sábado 4 de mayo. Don Felipe y doña Letizia presidirán el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Jura de Bandera de la XLIV promoción de la Academia General Militar de Zaragoza, rito que forma parte del espíritu de la Academia, que se celebra cuando las sucesivas promociones alcanzan los 25, 40 y 50 años de existencia. Durante el acto, el Rey junto a sus compañeros de promoción, renovará el juramento a la Bandera, como ya lo hizo siendo Príncipe de Asturias, en 2010, por el 25 aniversario de su Jura.

Estará presente en esta cita la heredera al trono, que será testigo en primera línea como alumna del citado centro, por lo que estará en la formación con el uniforme militar. Esta será la tercera ocasión en la que el Monarca y la princesa coinciden en un acto en la Academia, donde Leonor ingresó el 17 de agosto del pasado año tras finalizar sus estudios de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales -internado en el que se encuentra ahora su hermana, la infanta Sofía-.

El Rey Felipe VI en 1985 jurando Bandera. (Foto: Gtres)

La jura de Bandera de la princesa Leonor

A punto de cumplir la mayoría de edad, el pasado 7 de octubre, la princesa juró Bandera en compañía de sus padres. Fue la primera de su promoción en hacerlo. El acto se celebró en el patio de Armas y comenzó a las 12:00 horas. Como no pudo ser de otra forma, tanto el Rey como la Reina miraron cariñosamente a su primogénita mientras hacía historia al dar este nuevo paso de índole institucional.

La princesa Leonor en su jura de bandera en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Tras la ceremonia y el posterior desfile, Leonor firmó en el libro de honor de la Academia Militar de Zaragoza. Acompañada por su director, el general Manuel López, y también por Felipe VI, la princesa de Asturias procedió a escribir un mensaje. «SAR, la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, Dama Cadete de la LXXXII Promoción en el día de su jura de fidelidad a la bandera», aparecía escrito en el libro en el que la nieta de don Juan Carlos plasmó unas palabras.

El Rey Felipe VI junto a la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

«Hoy 7 de octubre de 2023, he jurado ante la bandera de España en la Academia General Militar. Y es un día que voy a recordar por su significado hondo y especial. Y que me acompañará el resto de mi vida. Me siento muy agradecida a mis profesores, mandos y compañeros. Su ejemplo y guía son valores que recibo con humildad y que honraré con mi mejor ánimo», escribió, firmando con cariño como «Leonor, Princesa de Asturias».

Cuando la princesa de Asturias complete su formación en Zaragoza ingresará en la Academia de la Armada en Marín -Pontevedra-para continuar su instrucción militar de tres años.