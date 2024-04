Aunque lleva ocho meses en el Atlantic College de Gales, apenas ha trascendido información oficial del día a día de la infanta Sofía en el colegio, en el que también ha estudiado el Bachillerato Internacional su hermana, la princesa Leonor. Sin embargo, a través de diferentes cuentas en redes sociales, se conocen algunos detalles de los planes de los alumnos y alumnas del centro, así como de las actividades que se realizan en el mismo.

Este fin de semana ha estado marcado por varias celebraciones en el colegio en el que estudia la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia. Por ejemplo, gracias a la información que ha compartido una cuenta en redes sociales dedicada a contenido sobre la princesa Leonor y la infanta Sofía, hemos podido saber que el pasado viernes, 19 de abril, en el Atlantic College de Gales se organizó una cena a ritmo de música tecno, con el objetivo de motivar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Una velada en la que hubo incluso un dj, y en la que se sirvieron distintos tipos de platos, como hamburguesas con patatas y similares.

Fiesta en el colegio de la infanta Sofía. (Foto: redes sociales)

Esta no ha sido la única fiesta de la que han disfrutado los alumnos y alumnas del Atlantic College en los últimos días. Según apunta otra cuenta en las redes, también dedicada a contenido sobre las dos hijas de los Reyes, este fin de semana, en el colegio también se ha celebrado el Holi, el festival indio de los colores. En esta fiesta, los estudiantes se divirtieron mucho al cubrirse con polvos de colores que se lanzaban al aire y unos a otros.

El curioso ritual de los alumnos y alumnas

Asimismo, hemos podido saber que entre los estudiantes del Atlantic College existe una curiosa tradición. Aunque no es algo obligatorio y, de hecho, no todos lo hacen, es costumbre darse un baño por la mañana (a las 6:30), en las frías aguas del Canal de Bristol. No se sabe si esto se hace siempre -en invierno es más complicado- o si la infanta Sofía lo ha probado, pero sí es algo habitual entre los estudiantes.

Baños en el Canal de Bristol. (Foto: redes sociales)

El importante paso de la infanta Sofía

Aunque ahora está volcada en su formación académica y le quedan aún varias semanas por delante antes de volver a casa, hace unos días, Patrimonio Nacional anunció que se ha organizado un certamen de fotografía con el nombre de la infanta Sofía. Un importante paso para la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, que todavía no ha estrenado su agenda oficial en solitario, a pesar de que está a pocos días de cumplir 17 años. La infanta Sofía no tiene la misma presencia pública que su hermana, la princesa Leonor, por lo que, de momento, ha dado muchos menos pasos que ella a nivel institucional, y nunca en solitario. Todavía no se han confirmado muchos detalles de este certamen, aunque sí se sabe que la infanta Sofía estará en la entrega de premios.