El duque de Huéscar, tras los pasos de Felipe VI ‘el fabuloso’

La palabra del experto en sastrería masculina fue aplaudida por el casi millón de seguidores que reunía por entonces en Twitter (X desde hace varios meses). Y de ahí, quizás, que se haya animado a analizar ahora, y en profundidad, la percha del hijo primogénito del XIX duque de Alba de Tormes Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo y de Matilde de Solís-Beaumont y Martínez-Campos en otro hilo en la misma red social. «Has oído hablar del rey de España, ahora prepárate para el duque de Huéscar», comienza diciendo. «Fernando Fitz-James Stuart, decimoséptimo duque de Huéscar, podría ser el segundo miembro de la realeza vivo con más estilo (después del Rey de España). Exploremos qué hace que su estilo sea tan grandioso. Y cómo algunas de estas cosas pueden aplicarse a tu propio guardarropa», añade.

En el texto, Derek destaca que el duque de Huéscar luce las chaquetas, ya sea de tipo traje o deportivas, a la perfección, sin tirones ni arrugas. Asimismo, aprecia la elegancia innata del esposo de Sofía Palazuelo poniendo como ejemplo una foto de éste con el torso desnudo, en bañador: «Muchos asocian un corte más delgado y corto con ser más macho, ya que así puedes lucir todos tus músculos. Pero déjame mostrarte algo. Aquí vemos dos constituciones: delgada y musculosa. Las proporciones entre el hombro y la cintura son similares, pero la musculatura difiere. La sastrería del duque hace tres cosas: 1. El hombro extendido amplía la línea de sus hombros; 2. La cintura estrecha le da una figura en forma de V; 3. La chaqueta más larga suaviza sus caderas y crea una línea que fluye hacia sus piernas», explica.

The Duke’s tailoring does three things:

1. The extended shoulder broadens his shoulder line

2. The nipped waist gives him a V-shaped figure

3. The longer jacket smooths out his hips and creates a line that flows into his legs. pic.twitter.com/olIxT2BIid

— derek guy (@dieworkwear) April 17, 2024