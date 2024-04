Las palabras de María del Monte en su cumpleaños más difícil: "Deseando que acabe esto pronto"

Antonio Tejado continúa en prisión mientras las autoridades le investigan por el robo que tuvo lugar en casa de María del Monte en agosto de 2023. La cantante celebra hoy su 62 cumpleaños y un grupo de reporteros le estaba esperando para desearle un buen día. Tan amable cómo siempre, ha desvelado cómo afronta esta fecha tan especial.

María del Monte ha dejado claro que no quiere hablar de su sobrino, pues considera que es un asunto que debe resolverse en sede judicial. Eso sí, ha admitido que está deseando que todo se resuelva, pues lleva unos meses complicados.

María del Monte, en su cumpleaños. (Foto. Gtres)

«No son tiempos fáciles, porque no lo son, pero bueno, ahí seguimos confiando en la justicia como el primer día y deseando que acabe esto pronto», ha comentado. Más adelante ha explicado que iba disfrutar del cumpleaños junto a sus amigos, quienes no le han dejado sola ni un momento.

No ha querido pronunciarse sobre la decisión que el juez ha tomado con su sobrino. «De ese tema no voy a hablar porque está donde tiene que estar y todos y cada uno de nosotros acataremos lo que haya que acatar en su día, pero de momento estamos ahí». Hay que recordar que Fernando Fernández Velo, abogado de Antonio Tejado, solicitó la libertad para su cliente, pero la justicia considera que debe continuar privado de libertad.

María del Monte agradece el cariño recibido

María del Monte siempre se ha caracterizado por su discreción. Sus compañeros hablan maravillas de ella y los periodistas que le han entrevistado coinciden en que es profundamente generosa. De hecho, desde que salió a la luz los detalles de la Operación Abgena, la trama que ha llevado a su sobrino a la cárcel, su comportamiento ha sido exquisito.

Lo primero que ha hecho María al ver a la prensa ha sido agradecer que le estuvieran esperando para felicitarla por su cumpleaños. «Antes que nada, os voy a atender porque entiendo que estáis aquí por mi cumpleaños y yo os lo agradezco en el alma. Y bueno, que sean mucho más y que este año traiga cosas buenas y salud para todo el mundo».

María del Monte, en Sevilla. (Foto: Gtres)

La artista ha explicado por qué esta fecha es tan especial para ella: «Para mí el año no empieza en Navidad, con Año Nuevo, para mí empiezan el día que los cumplo». Para concluir, ha prometido que no tenía ningún plan concreto, aunque sospecha que su círculo le tiene algo preparado. «Yo no tengo nada previsto, pero tengo buenos amigos que no me dejan».

Los mensajes que comprometen a Antonio Tejado

El otro tema en el que María del Monte no quiere entrar son los mensajes que comprometen a Antonio Tejado. Las autoridades han investigado su teléfono móvil y han comprobado que habló con El Ruso (Arseny Garibyan), el presunto cabecilla de la banda que habría entrado en casa de la cantante, 24 horas después del robo. Antonio quedó con este sujeto para realizar un intercambio económico, algo que ha hecho saltar las alarmas de la Guardia Civil.

El asalto en casa de María del Monte se produjo sobre las 4:40 horas de la madrugada del día 25 de agosto. En el interior de la vivienda, además del matrimonio, también estaba la hija de Inmaculada Casal, su pareja y una empleada del hogar. Por respeto a su familia, la artista va a llegar hasta el final.