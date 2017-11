Carolina Bang y Álex de la Iglesia esperan otro bebé y su sexo es…

Un año después del nacimiento de su hija Julia, Carolina Bang y Álex de la Iglesia vuelven a estar de enhorabuena. “Estoy muy bien, fenomenal, embarazada de cuatro meses”, ha anunciado la actriz desde la premiere de ‘Perfectos desconocidos’, el último filme dirigido por su marido. La feliz mamá, que ha decidido acompañar al cineasta a este estreno con una barriguita incipiente ‘oculta’ bajo un traje negro premamá, ha desvelado además que será una niña y que era expreso deseo de la pareja tenerla muy seguida de la pequeña Julia, nacida el 29 de noviembre de 2016 “para que puedan jugar juntas”. Muy satisfechos con el sexo del bebé, Carolina justifica que de ese modo “la ropita ya no la tendrán ni que pintar”.

Casados desde 2014 tras seis años de una relación que comenzó cuando coincidieron en el rodaje de ‘Plutón BRB Nero’, Carolina Bang revela que se lo hizo saber a sus seres queridos “en una comida familiar” y que aún no han pensado en el nombre para la pequeña que vendrá al mundo la próxima primavera. “El primero lo eligió un amigo común, ahora que proponga también”, confiesa.

Por su parte, esta será la carta hija de su esposo, Álex de la Iglesia, quien ya tiene otras dos niñas, Rebeca y Claudia, fruto de su anterior relación con la pintora y directora de casting Amaya Díez. “Este tema me preocupa, la idea era tener un niño, entonces igual no paramos hasta tener uno. Me veo con 15 niñas y diciendo vamos a intentar la 16 para ver qué pasa”, ha bromeado. El director de cine añade: “Me gustan muchos los niños, disfruto mucho con la enana y es que la paternidad sienta muy bien a mi edad. Ya no eres el típico niñato que se quiere ir por ahí, quieres estar tranquilo en casa y se lleva muy bien. Como duermo cuatro o cinco horas como mucho, no hay ningún problema en darle el biberón y estas historias”.

La pareja, que ha estado pletórica durante todo este último acto público, confiesa que no saben si en un futuro seguirán ampliando la familia. Solo desean que la futura pequeña llegue sana. “Que este embarazo salga bien y ya se verá. Me encantan los niños. Soy de familia numerosa, pero poquito a poco. Tener más hijos ni me lo planteo”, concluye Carolina.