Asraf Beno se encuentra en un momento un tanto agridulce de su vida. Pese a que el próximo 26 de junio de este mismo año -siempre y cuando la pandemia del coronavirus lo permita-, se dará el ‘sí, quiero’ con Isa Pantoja en Dakhla, en el desierto del Sáhara, lo cierto es que no todo es cómo hubiesen imaginado. El enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha provocado que la familia se distancie. Debido a que la tonadillera y su hijo no se hablan, el enlace podría estar marcado por la ausencia de la intérprete de ‘Marinero de luces’, ya que el DJ sí ha confirmado su asistencia. “Yo creo que sí va a venir porque lo tengo todo pensado. Voy a hacer lo posible para que esté a mi lado”, confesó la pareja del modelo hace una semana a Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’.

El modelo se dio a conocer cuando formó parte de ‘Gran Hermano VIP 6’. Edición en la que conoció a Isa P, aunque por aquel entonces, la joven se encontraba en una relación sentimental con el cantante Omar Montes. No obstante, eso no fue un impedimento para que la influencer tomara la decisión de dejar la relación e iniciar un noviazgo con su actual pareja y futuro marido. Han sido muchos los que no apostaban por la relación, pero con el paso de los meses han demostrado que están hechos el uno para el otro.

La televisión, es un medio al que Asraf se ha ido adaptando poco a poco al pertenecer a una de las familias más conocidas de nuestro país. Además, ha sido colaborador de diferentes programas en los que ha dado su opinión en relación a diferentes temas de la crónica social. Eso ha provocado que en alguna que otra ocasión se haya producido un rifirrafe con sus compañeros de plató.

El enfrentamiento con Emma García

Asraf Beno reapareció en televisión la pasada semana tras aclarar que había sido despedido de ‘Ya es mediodía’ y culpar a Ana Rosa de su repentina salida del programa. El futuro marido de Isa P llegó al plató de ‘Viva la vida’ en son de paz, pero tan solo duró unos instantes. Mientras se encontraba en plena entrevista con Emma García, el colaborador se puso a chatear con Tom Brusse -‘La isla de las tentaciones 2’. Este hecho provocó que la conductora del formato le reprochase al invitado que era un maleducado al utilizar el móvil mientras estaban hablando.

La pelea con Sonsoles Ónega

Otro de sus enfrenatamientos más sonados en pleno directo tuvo que ver con Sonsoles Ónega. Durante una de las emisiones de ‘Ya es mediodía’, la presentadora que en esos momentos estaba hablando sobre los concursantes de ‘Supervivientes 2019’, tuvo que dar un toque de atención al televisivo. “Ya que te has soltado… porque tú eres un poquito de monosílabos. Sí, no, blanco, negro… Ya empiezas con sujeto, verbo, predicado… frasecitas enteras, muy bien Asraf”, dijo la periodista. Palabras que no sentaron nada bien a Beno. “He estudiado eh, no te pienses… Ten cuidado”, expresó bastante molesto.

“Yo no digo que hayas estudiado o no. Pero luego aquí en el plató a veces eres monosilábico, lo que viene siendo…. Monosilábico”, continuó diciendo la Ónega a lo que Asraf respondió: “Estanos aprendiendo, hay que dar paso a la juventud”. Sin duda, uno de los momentos más tensos que se pudieron vivir durante ese programa.

Duras palabras a Jorge Javier Vázquez

Es necesario recordar también, el momento que se vivió durante una de las galas de ‘La casa fuerte 2’, reality en el que participó el modelo junto a Isa Pantoja. El marroquí fue protagonista de varios enfrentamientos con sus compañeros. Incluso sus múltiples discusiones con la hermana de Kiko Rivera le colocaron en el punto de mira. Jorge Javier Vázquez, hilo conductor del formato, mostró al concursante algunas de las escenas que había protagonizado dentro del concurso.

«Habéis puesto lo que os ha dado la gana, habéis cortado y habéis pegado. ¿Por qué no tienes un poquito de personalidad y dices lo que piensas, no lo que dicen por pinganillo?… Me trata como si fuese tonto», llegó a decir el participante. Palabras que dejaron sin habla al propio presentador. Algo poco usual.