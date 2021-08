El verano todavía da una tregua y el mes de septiembre se presenta como propicio para hacer algún que otro viaje. Hay quien prefiere tener cierta libertad y no estar sujeto a las condiciones que marcan los hoteles, como puede ser el caso de las autocaravanas o los campings. Para ese tipo de turistas, Xiaomi ha creado el elemento definitivo: la lavadora portátil. ¿Te imaginas irte a tu destino favorito y poder lavar tu ropa en tan solo 5 minutos? Ahora es posible.

La empresa china ha sorprendido a propios y extraños al lanzar al mercado este dispositivo electrónico que ha revolucionado el mercado. El punto a favor es que es capaz de dejar tu colada impoluta en lo que dura una pausa publicitaria, sin tener que depender de ningún servicio de lavandería. Es por eso que se presenta como una opción ideal para todos aquellos que quieran acampar o recorrer diferentes zonas a bordo de su caravana.

Otro de los puntos fuertes de esta lavadora portátil de Xiaomi es que es también es plegable. Si optamos por hacerla más pequeña, sus dimensiones son de 29,9 centímetros de largo, 29,9 de ancho y 9,4 de grosor. Es decir, ocupa muy poco espacio y prácticamente cabe en cualquier lugar del coche. Otra ventaja es que no es demasiado pesada para transportar ya que tan solo pesa 1 kilogramo.

En cuanto a su potencia, tiene 21W y la capacidad es de 800 gramos. Esto significa que cogerían en ella ocho calcetines, seis piezas de ropa interior o dos camisetas. Quizás este sea uno de los puntos más negativos pero hay que tener en cuenta que su función es para salir del paso de manera puntual y nunca la de una lavadora al uso.

Este pequeño electrodoméstico de Xiaomi ofrece programas de lavado de 5-15 minutos y promete ser muy silencioso. Además también tiene un compromiso ecológico importante ya que utiliza un 15% menos de agua que las lavadoras clásicas. Por si fuera poco, se puede transportar de un sitio a otro mientras está el programa de lavado, todo comodidades. Si quieres entender mejor su funcionamiento, no te pierdas este vídeo.

La compañía asiática comercializa este capricho en nuestro país. En España se puede comprar en AliExpress o Powerplanetonline por un precio de que va desde los 56,08 hasta los 98,13 euros. Una cantidad que sin ser demasiado prohibitiva es accesible si se quiere disfrutar de sus servicios. En cuanto a las opiniones de los usuarios que la han comprado, abundan los comentarios positivos. «Funciona perfectamente», dice uno. «Funciona bien, hay algunas fugas en la parte superior cuando el agua pega, El secado es un poco pequeño, pero aparte de eso es bastante bueno limpia bien y no mucho ruido», comenta otro. El pero que más veces se repite es que las prendas no disponen de un secado en condiciones después del lavado, pero no se le puede pedir todo a algo tan pequeño. Xiaomi revoluciona el mercado, otra vez.