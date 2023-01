El vestido de Zara que debes comprar para tu próxima boda a la mitad de precio

Ya hay rebajas en Zara. Y nada mejor que hacerte con el vestido de Zara que debes comprar para tu próxima boda a mitad de precio. Lo tienes también para diversidad de eventos que te pondrás especialmente por la noche.

Escotado, de tirantes, en color negro y con detalle en plateado. No te lo pierdas porque ahora lo consigues con un 44% de descuento.

Cómo es el vestido de Zara que debes comprar

Entre sus señas, es de destacar que es un vestido de escote pico cruzado y tirantes finos. Como hemos anunciado, lleva detalle de hebilla metálica con brillos en cintura. Y lleva bajo con abertura frontal para mayo estilización de tu figura.

Destaca también por ser entallado y lo podrás llevar en las mejores galas porque es ideal en bodas, fiestas y otros lugares para dejarte ver y ser una de las más llamativas de la fiesta.

Confección y durabilidad

Este vestido se confecciona en 47% poliéster · 38% poliamida · 15% elastano y el forro es de 100% poliéster. Para un mayor cuidado, desde Zara comentan que es mejor lavar tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

El vestido de moda se lava a mano max 30ºC, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , no limpieza en seco y no usar secadora.

En Zara trabajan con proveedores, trabajadores, sindicatos y organismos internacionales para desarrollar una cadena de suministro en la que se respetan y promueven los derechos humanos, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Dónde lo puedes comprar

Está tanto en la tienda online como en la física. Y ahora está de rebajas. Si su precio era de 35,95 euros, ahora lo tienes por 19,99 euros, gracias a descuento del 44%. Una auténtica ganga que te permite lucirlo en cantidad de ocasiones como en aquellos eventos donde vas a una boda la mar de elegante.

Te lo pones con bolso en negro a juego, con cadena plateada para hacer juego con el vestido además de las sandalias en color negro también que lucirán fantásticamente. Las tallas disponibles son la XS, S, M y L. Ya lo puedes comprar casi a mitad de precio.

Si lo compras en este tiempo, entonces lo luces con cardigans o bien con abrigos algo más largos.