El vestido vaquero de Bershka que ha desatado la fiebre: se viene una plaga esta primavera

En los últimos años, el jean ha demostrado que es un material no sólo ideal para el invierno sino también perfecto para el verano. Muchas de las principales firmas de moda lo han incluido en sus colecciones para esta última temporada. ahora tenemos el vestido vaquero de Bershka que debes tener.

Y es que pocas marcas apostaron tanto por el denim como Bershka. El claro ejemplo es el vestido denim bandeau largo que sigue la tendencia predominante en redes.

Si tienes una cuenta en TikTok o en Instagram, probablemente habrás notado que muchas de las adolescentes que suben vídeos llevan vestidos bandeau. En este caso, la marca lanza una versión propia con un diseño largo y confeccionado en vaquero clásico.

Tendencia: el vestido vaquero de Bershka

Una opción versátil para la época cálida

Aunque desde luego vas a poder usarlo también en los días frescos primaverales que aún quedan por delante, este vestido ha sido lanzado como una opción versátil para la época cálida del año. Una gran alternativa a los vestidos de telas como el lino o la bámbula.

Esta prenda se usa junto a unos zapatos de fiesta o bien con unas alpargatas de yute y en todas las situaciones destacará. Puede adaptarse a varias circunstancias, y por eso es un producto que deberías comprar eligiendo tu talla desde la XS hasta la L. así te quedará más o menos ajustado.

Materiales de composición

El vestido denim bandeau largo en cuestión está compuesto en un 99% algodón y un 1% elastano, una mezcla cuidadosamente desarrollada para esta prenda. Un 25% del algodón empleado es reciclado por lo que contribuyes a cuidar el medio ambiente.

Puedes lavarlo a mano a una temperatura de no más de 30° C, y recomiendan no aplicar lejía ni blanqueador sobre él.

Precio y formas de pago

El precio de esta prenda es de sólo 35,99 euros, y te gustará saber que puedes pagar en tres plazos sin intereses gracias a PayPal. Tienes que seleccionar esta forma de pago al momento de completar la operación si no quieres desembolsar el dinero de una vez.

Tienes facilidad de compras para que tengas la prenda. Así que lo mejor es que optes por comprar online porque ofrece total comodidad. Es el vestido total para esos eventos con terraza. Lo tendrás en casa en pocas horas y así es preferible para lucir en cantidad de ocasiones.

No esperes más y ten esta prenda para sentirte única.