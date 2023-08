El vestido de tul que causa furor en redes: está de moda, es fresquito y extremadamente cómodo

Falta poco para que las temperaturas empiezan a bajar y nos adentremos en el otoño. Con él, llegará el turno de los vestidos largos. Si quieres adelantarte a esta estación y comenzar a ampliar tu armario para la nueva temporada, el vestido de tul que causa furor en redes está a tu alcance.

Tienes un vestido largo con costuras resulta una de las muy buenas alternativas entre las que puedes optar. ¿Por qué destaca dentro del catálogo de Stradivarius?

Tendencia: el vestido de tul que causa furor en redes

En principio, sobresale porque se trata de un vestido largo ajustado que se adapta a la forma de tu silueta realzando tus curvas. Luego, tiene algunos detalles muy interesantes como su manga corta y su escote redondo; o las costuras dispuestas a contraste. También hay que hablar de su forro interior combinado, y de que está confeccionado con un material muy ligero y agradable: el tul.

Una prenda agradable al tacto

Puedes pasarte la noche entera con este vestido, ya que la combinación de 94% poliéster y 6% elastano que Stradivarius diseñó específicamente para esta prenda la hace sumamente agradable. No te molestará en ningún momento de la velada, y eso es clave porque puedes lucirlo en todo tipo de eventos. Por su versatilidad irá bien tanto en salidas semiformales como en otras más informales.

Cuidados y precauciones

Puedes lavarlo a máquina a un máximo de 30° C, siempre en ciclos de centrifugado corto. Así, mantenerlo limpio no será difícil. Además de eso, Stradivarius recomienda no usar lejía, blanqueador ni secadora. Si vas a plancharlo, no excedas los 110° C.

Selecciona la talla ideal

Como éste es un vestido perfectamente ceñido al cuerpo, al adquirirlo tienes que seleccionar la talla que consideres ideal para ti. Cuando estés comprando, indica una talla de la XS a la XL, consultando la tabla de tallas en caso de que tengas dudas.

Por otro lado, si tu intención es pedirles que te lo envíen a alguna de las tiendas es mejor que averigües su disponibilidad online. De esta forma, puedes coordinar para recibir la talla que deseas y no tener que conformarte con las que tenga la tienda más cercana.

Precio, envío y devoluciones

El coste de este vestido largo con costuras es de 25,99 euros, un precio realmente bajo por las características que ya citamos. Recuerda que los envíos a las tiendas son completamente gratuitos, y lo mismo a tu domicilio si el paquete supera los 30 euros.

Por último, tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución.