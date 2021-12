Se llevan los vestidos atrevidos y mucho más en fiestas. Así te toca llevar el vestido efecto vinilo de Bershka que será un éxito entre las influencers. Lo queremos porque siempre queda bien en aquellos eventos en los que debes lucirte y también por su precio.

Anota cómo es este vestido y con qué accesorios va bien que combine. ¡No te lo pierdas y compra el vestido antes de que se agote!

Mira cómo es el vestido efecto vinilo de Bershka

Este vestido es la mar de original, también por su tacto, y por su diseño, siendo de efecto vinilo con escote cruzado. Su precio es el que estás esperando para este tipo de vestido que llevarán en aquellas ocasiones siempre especiales. Pues está a 25,99 euros y lo mejor es que lo tienes en diversidad de tallas: de la XS a la L.

Ya lo puedes adquirir ahora mismo online, y de forma rápida, o bien ir a la tienda más cercana que tengas de esta marca para probártelo y ver que te sienta como un guante. Ojo, porque no en todas las tiendas físicas están los mismos modelos que online, así que yo no me lo pensaría y lo compraría ahora mismo.

Es la pieza estrella que aventuramos se acabaré en breve, por lo que cuando hay tallas es cuando debemos mirar la nuestra y adquirir entonces el vestido al momento.

La composición de este vestido es de 100% poliuretano, 93% poliéster, y 7% elastano. Está en fantástico color marrón , lo que luce mucho y además permite estilizar más nuestra figura gracias a este efecto vinilo que nos encanta.

Los mejores accesorios para llevar este vestido

La modelo de Bershka en su web lo lleva con botines marrones, una opción que queda mejor al ser prácticamente del mismo color que el vestido.

Pero va bien con botines negros, y hasta de print animal. Mientras que si tienes botas de caña alta y plataforma también debes ponértelos con este vestido.

Mientras que lo llevas también con la mejor joyería en dorado, como colgantes, pulseras y hasta anillos. Y en los detalles del cabello queda genial si te aplicas un clip sofisticado en color metal, tierra o dorado, además de las diademas que siguen siendo el triunfo de la temporada.

Sigue la estela de este vestido, y aporta ese aire de sofisticación y elegancia gracias a los materiales que más llevan ahora.