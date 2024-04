Los vaqueros de Stradivarius que marcarán tendencia esta primavera

Si quieres unos jeans que sienten bien, porque sabemos que hay determinados modelos que no quedan bien a todas por igual, entonces te aconsejamos los vaqueros de Stradivarius que marcarán tendencia.

Es perfecto para primavera. Atenta porque hay varios modelos pero elegimos algunos para que puedas saber los que sientan mejor.

Estos son los vaqueros de Stradivarius

D98 es un tipo de vaquero de la marca que puede encontrarse en varios tipos y modelos, y también colores.

En gris es uno de los más demandados, en este caso hablamos del modelo D98 Texans straight fit efecto vintage. Son de tiro medio, con diseño de cinco bolsillos. Se cierra de forma frontal con cremallera y botón metálico. Es regular waist, a la altura del ombligo con un tejido confort.

Se elabora en 98% algodón, 2% elastano y para que te dure más entonces debes seguir los cuidados que marcan en Stradivarius y también dentro de la etiqueta.

Para más señas, la web especifica que: deben lavarse a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, sin usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, planchar máximo 110 º c, sin limpieza en seco. Es importante seguir estos pasos para que no se estropeen antes de lo que quieres.

Para mantener tales pantalones, además, debes seguir un secado determinado, colgarlo fuera y guardarlo en un lugar seco que no sea húmero e intentar no dejarlos junto a variedad de pantalones y evitar que se arruguen.

En variedad de colores para elegir

El gris es uno de los pantalones que más sobresalen en redes porque es mucho más original y siempre quedan bien donde vayas.

La suerte es que los D 98 están en variedad de colores. Por un lado, el azul medio, uno de los más típicos en denim. En color azul más claro lo tienes para el trabajo, para salir, en tus mejores galas y en los momentos casual, en azul claro combina con deportivas en azul, negro o blanco y tops de colores, camisetas y hasta jerséis en cuello en forma de barco.

Hay más colores, puedes también escoger entre el negro, mucho más elegante, el azul marino, perfectos para ir con jerséis de rayas, tan de moda últimamente. En tono blanco es totalmente primaveral y también son originales porque no se ven tantos jeans en este color tan claro. Mientras que finalmente puedes optar por el marrón claro o beige que es interesante porque no verás muchos iguales.

Hace un tiempo que tienes variedad de colores para que el denim se convierte en algo bien diferente y escapemos algo de los clásicos de siempre.

Cuál es el precio de los vaqueros de Stradivarius que marcarán tendencia

En este modelo, están a un precio de 25,95 euros y en varias tallas, porque hay distintas para cada color. En general, van de la 32 a la 44 pero quedan más o menos tallas según cada tono.

Como ves, los D98 causan furor, sientan de maravilla, son estrechos pero no skinny, ni muy ajustados, por esto son del todo cómodos y son elegidos por las chicas de diversas edades.

Para múltiples ocasiones

Otra de las ventajas de estos vaqueros es su versatilidad. Es por esto que se usan para muchas ocasiones y veces. Especialmente en primavera, tenemos estos jeans para diario, en el trabajo, en la oficina y con camisetas de manga larga en diversos colores. Los combinas con zapatos más cómodos o bien con deportivas.

A la vez, y según el color que elijas, son los adecuados para un evento , tanto si es al aire libre en una terraza, en forma de comida, en una salida de fin de semana y bien si vas a una fiesta. En este caso, los puedes combinar con blazer, chaquetas de diversos tipos y zapatos de tacón.

Verás cómo se transforman en una pieza distinta según cómo los pongas y con qué diversos tipos de ropa.

Fuerza al denim

Los denim son prendas de vestir fabricadas principalmente con un tejido resistente. Es un material duradero y resistente hecho de algodón, y suelen tener costuras reforzadas con bolsillos y se caracterizan por su durabilidad.

Los vaqueros suelen tener un cierre de botón o cremallera en la parte delantera. En este caso, los D98 tienen cintura ajustada y puede estar equipada con trabillas para cinturón.

Aunque este tipo de vaquero de Stradivarius está bien definido, en general en la marca hay muchos otros estilos de jeans, sean rectos, ajustados, acampanados, de pierna ancha, skinny, pitillo y mucho más anchos.

Y también en general, los vaqueros pueden tener diferentes lavados y acabados, como desgastado, desgastado a la piedra, teñido,…

A cada una le sientan de una forma diferente. En los últimos años hay estampados, diversos colores, rayas y más, y también en forma de push up para que los glúteos puedan estar algo más altos y prominentes.