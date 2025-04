Conforme va pasando el tiempo, vamos conociendo cuáles son los gustos estilísticos de la princesa Leonor. Gracias a cada aparición pública que hace se ha podido confirmar que el estilo relajado y romántico es el que más predomina en sus cuidados looks. Ahora, hemos sabido qué marca de ropa de baño no falta en su vestidor. Estamos hablando de Bohodot, la firma sostenible que ha elegido para lucir sus bikinis.

Hace tan solo unas horas, han salido a la luz las primeras imágenes de la heredera al trono en bikini. Durante una de las paradas del crucero de instrucción que está realizando con el buque escuela Juan Sebastián Elcano ha sido vista, junto a un grupo de compañeros guardiamarinas, en la playa La Mulata, cercana a Montevideo, y ha apostado por la marca made in Spain. Tras conocerse su elección playera, LOOK ha podido hablar con Cristina, una de sus fundadoras y, aunque ha dejado clara su postura, indicándonos que no iba a hacer declaraciones, hemos podido conocer el truco que ha utilizado la princesa de Asturias para lucir este bañador.

El bikini de la princesa Leonor

Como parte superior, la nieta del rey Juan Carlos ha elegido el modelo Alegría. Tiene un precio de 44 euros y se puede encontrar desde la talla XS hasta la L. Se trata de un diseño halter realizado en un estampado mini floral con un aro pequeño dorado en la zona del escote. Tiene cierre trasero metálico con tres posiciones diferentes. De hecho, la princesa ha optado por colocar el cierre en la zona del cuello.

Parte superior del bikini, modelo Alegría. (Foto: Bohodot)

En cuanto a la parte inferior, Leonor ha elegido el modelo Alegría Botton Sand, que tiene un coste de 33 euros. Entre sus características principales encontramos que se trata de una braguita brasileña con dos tiras gruesas en los laterales y, además, va forrada a tono.

Braguita modelo Alegría Botton Sand. (Foto: Bohodot)

Cristina, que nos ha atendido con amabilidad, ha manifestado que han acogido la noticia de que la princesa haya escogido su marca con «muchísima ilusión y orgullo», nos ha expresado.

Portada de la revista Diez Minutos. (Foto: Diez Minutos)

Bohodot: la marca sostenible que ha elegido Leonor

Con esta elección, la princesa Leonor confirma, una vez más, que apuesta por la sostenibilidad. Y es que, Bohodot es una firma sostenible y más del 70% de sus tejidos «provienen del nylon reciclado que se fabrica con restos de plástico (botellas, redes de pescar,…) que se encuentran en el mar Mediterráneo. Dando una segunda vida al plástico y limpiando el mar». «Queremos contribuir en la limpieza del Mar Mediterráneo», aseguran desde la marca.

Además, los diseños cuentan con el sello español. «Queremos potenciar el sector de la moda en España», indican. «Los talleres con los que trabajamos están todos en Barcelona y lo hacen bajo la normativa laboral española. Cada bikini está confeccionado por personas que lo hacen con mucho amor y cuidando los detalles para cada una de vosotras», señalan.

La filosofía de la marca

Fue en 2012 cuando nació Bohodot de la mano de Peque y Cristina, madre e hija, con mucha ilusión, pero sobre todo esfuerzo. Cada día se reinventan para seguir creciendo «junto a las mujeres que construyen» su «pequeño universo». «Nuestra misión es poder formar parte de tus mejores veranos. Queremos que nos sumerjas en aguas cristalinas, queremos ver nuestros bikinis rebozados de arena. Sentir los nervios del primer baño y compartir contigo los mejores atardeceres», comentan.

Peque y Cristina. (Foto: Bohodot)

Se definen como unas románticas de espíritu libre y creen firmemente en la belleza natural. Su filosofía se basa en el mix & match. «Mezclamos tejidos, colores y estampados para que puedas encontrar tu bañador perfecto. Somos una marca familiar, crecimos y vivimos en el Mediterráneo. Desde el minuto cero hemos apostado por una producción 100% local, con talleres y proveedores españoles», dan a conocer sobre su empresa.

Forma parte de su ADN el mimo por los pequeños detalles, la calidad de sus piezas creadas por y para mujeres y la apuesta por tejidos y materiales sostenibles.