La princesa Leonor ya está en Chile dos días antes de lo esperado. Esta es su tercera parada internacional desde que partió en enero a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. La hija de Felipe VI ha sido la protagonista de diversas fotografías desde que comenzó su aventura como guardiamarina, siendo una más cuando está en aguas internacionales y ostentando su título como heredera al trono cada vez que pisa tierra extranjera. Es por eso que sus pasos son seguidos por muchos y han llevado a la Zarzuela a denunciar la obtención ilegal de unas imágenes de la futura reina de España. Esta medida llega ha tenido menos de 24 horas después una respuesta del centro comercial que filtró ilegalmente las imágenes.

El comunicado del centro comercial

Tras la notificación de que la Casa Real pensaba tomar medidas legales ante las acciones del centro comercial de Punta Arena, en Chile, el supermercado ha decidido explicarse y justificarse por medio de una nota de prensa. En ella buscan hacer ver que «La visita de la princesa Leonor, mayor de edad y reconocida figura pública a nivel mundial, se desarrolló de manera completamente privada en un espacio abierto al público. Su presencia no fue anunciada ni divulgada por este recinto».

La princesa Leonor. (Foto:Gtres)

Además han seguido manifestando que «el recorrido realizado por Su Alteza Real se llevó a cabo en condiciones de total normalidad. En todo momento, se desplazó por instalaciones seguras sin ser abordada ni molestada, accediendo voluntariamente a espacios comerciales dentro de la zona, cuya elección respondió a criterios definidos por su propio equipo de asesores».

El equipo de comunicación del espacio comercial ha puntualizado que no trataban de molestar o perturbar a la princesa, sino que todo fue una transacción con los medios. Han expresado que «las imágenes que han circulado fueron entregadas a los medios de comunicación previa solicitud a Zona Franca de Punta Arenas, con fines periodísticos». Por ese motivo han querido también dejar claro que «ante cualquier requerimiento de información o investigación, como siempre, estaremos dispuestos a colaborar», ya que se compartieron «sin pensar que podía estar cometiendo una infracción de la normativa vigente en Chile en materia de protección de datos».

La princesa Leonor. (Foto:Gtres)

Este comunicado ha llegado a la vez que las revelaciones sobre los comentarios de la gerente de comunicaciones del centro comercial, Cristina Salomón. Esta aseguró que «estamos on fire. Nunca imaginamos que una alteza real pisaría un recinto comercial», añadiendo que la joven «estuvo mirando muchas tiendas de ropa outdoor, paró en una tienda de café también a observar los distintos artículos. Estaban muy curiosos y se detenían en cada una de las vitrinas». Informaciones privadas sobre Leonor y sus compañeros que tampoco han sido bien recibidas en la Casa Real.

La denuncia de la Zarzuela

Por el momento, las escalas de la princesa Leonor parecían que estaban siendo tranquilas tras los rumores de la joven con un compañero del buque. Ambos fueron captados en Salvador de Bahía, Brasil, en una fiesta de carnaval. La polémica sobre si la heredera tenía un romance en alta mar se calmó tras revelaciones como las de LOOK. Ahora, otras instantáneas de la hija de Doña Letizia han dado de qué hablar. No por las acciones que lleva a cabo la princesa, sino por cómo se han tomado dichas imágenes.

Esta parada en Chile no contaba con una gran agenda institucional para Leonor, por lo que eso le ha permitido poder disfrutar del país y lo que esto ofrece de igual modo que hacen sus compañeros guardiamarinas. Lo que no esperaba Casa Real es que se filtraran las imágenes de una cámara de seguridad del centro comercial al que acudieron de compras los jóvenes.

La princesa Leonor. (Foto:Gtres)

Zarzuela ha decidido tomar medidas tras las imágenes de su princesa entrando en una tienda deportiva y distintos establecimientos del centro comercial. Esta decisión se debe a que distribuir imágenes de cámaras de seguridad es una infracción tanto en España como en Chile. Por ese motivo han llevado a cabo una denuncia por esta infracción administrativa.

La prensa chilena no sólo se interesó por esa salida de Leonor, sino que acudió también a hablar con el dueño del establecimiento donde la hermana de la infanta Sofía pasó un rato con sus amigos en el pub Colonial. Allí también acudieron las cámaras con el fin de captar momentos del tiempo de ocio de la joven que no comparten los canales oficiales. Estos han retratado a la princesa en el local de la plaza de Armas Muñoz Gamero, como una joven más de su edad, bebiendo una pinta de cerveza y abrigada con una bufanda de cuadros en tonos neutros, con pantalones vaqueros rectos, una camiseta gris y una cazadora armada con solapas en tono oscuro. Un look casual con el que pensaba pasar desapercibida, pero sin éxito.

El Palacio de la Zarzuela con todo esto ha querido recalcar que no están tomando medidas legales por el contenido de las imágenes, sino por los métodos con los que se obtuvieron, lo que consideran que supone una «infracción de la normativa vigente» en lo referente a la protección de datos. La Casa Real ve todo lo ocurrido como un hecho inadmisible, por lo que solo cabe esperar si la princesa Leonor retomará su agenda institucional en sus próximas paradas tras su ausencia en el evento celebrado este sábado 22 de marzo en Ciudad del Rey don Felipe en Puerto del Hambre.