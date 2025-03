La princesa Leonor disfrutó en la tarde de este jueves, 20 de marzo, de una jornada distendida en Punta Arenas, Chile. Acompañada por varios de sus compañeros de la Escuela Naval, la primogénita de los reyes de España fue vista en el centro comercial ZonAustral Zona Franca, un popular destino para residentes y turistas que buscan productos de todo tipo en un ambiente relajado y moderno. La llegada de la princesa Leonor a la Zona Franca de Punta Arenas se produjo alrededor de las 19:30 horas por el acceso de la Avenida Bulnes. Acompañada por su grupo de compañeros guardamarinas, Leonor recorrió el recinto con una actitud tranquila y sonriente.

Según ha podido saber LOOK, en exclusiva, Leonor ingresó a las tiendas Campamento Base y Montañés Errante, especializadas en ropa y equipamiento para actividades al aire libre, muy utilizadas por turistas que viajan a las islas patagónicas, la Antártica o Torres del Paine. En Montañés Errante permaneció hasta las 20:17 horas, tras lo cual se retiró a las 20:21 horas por la salida norte de la etapa II. La visita de la heredera al trono ha generado gran expectación entre los habitantes de Punta Arenas, ya que no es común que una figura de su relevancia realice este tipo de recorridos en espacios públicos. Además, la Zona Franca ya había dado la bienvenida a la princesa a través de sus redes sociales cuando se confirmó su llegada a la ciudad.

Dado el horario en el que se produjo su visita, todo apunta a que la princesa Leonor y su grupo pudieron haber cenado en alguno de los restaurantes del centro comercial, aunque no hay confirmación al respecto. De lo que sí que hay es de que la heredera al trono, al margen de lo anterior, entró también a un establecimiento interesada en la elaboración del mate. «Aunque ya lo había probado, no sabía cómo hacerlo, por lo que aprovechó la visita para aprender más sobre esta tradición. Además, conversó sobre la cultura de Magallanes y sus costumbres», señalan testigos del lugar. ZonAustral, cabe destacar, ofrece una variada oferta gastronómica, con opciones que van desde comida rápida hasta platos más elaborados de la cocina local e internacional, por lo que no sería extraño que Leonor hubiera aprovechado la oportunidad para disfrutar de una cena en un ambiente distendido.

Para la ocasión, Leonor optó por un look cómodo y casual, acorde a las bajas temperaturas de la región. Llevaba un abrigo oscuro de corte holgado, acompañado de una bufanda con estampado a cuadros en tonos marrones y beige, un accesorio clásico y elegante que aportaba un toque sofisticado a su atuendo. Combinó este abrigo con un pantalón en tono claro y zapatillas deportivas de color verde oscuro. Un conjunto práctico y juvenil ideal para una jornada de compras. Además, la princesa Leonor llevaba un bolso negro de tamaño medio, perfecto para una salida informal como esta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ITV Patagonia (@itvpatagonia)

​La reciente salida de la princesa Leonor al centro comercial ZonAustral Zona Franca de Punta Arenas se produce apenas unos días después de que fuera vista en el Pub Colonial, un reconocido establecimiento en la misma ciudad. El Pub Colonial es conocido por su ambiente acogedor, música variada y una amplia selección de cervezas artesanales, siendo un punto de encuentro habitual tanto para locales como para turistas. ​Al igual que en esta ocasión, la primogénita de los Reyes Felipe y Doña Letiiza acudió al pub estida de manera sencilla -con pantalón vaquero combinado con un jersey de tono grisáceo y un abrigo corto en color oscuro-, y compartió la velada con otros miembros de la tripulación del Juan Sebastián Elcano.

El buque a bordo del cual viaja la princesa Leonor tenía previsto atracar en Chile este jueves. Sin embargo, debido a una fuerte borrasca que amenaza la zona, la embarcación adelantó su llegada en dos días, lo que ha permitido a la heredera al trono disfrutar de una forma más distentida del lugar. La princesa Leonor y sus compañeros permanecerán en Punta Arenas hasta el domingo, 23 de febrero, aunque, en principio, no se han programado actos oficiales durante su estancia. La tripulación retomará la travesía ese mismo día, continuando su recorrido por el océano Pacífico hasta arribar a Valparaíso el próximo 4 de abril.