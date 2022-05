Planas, con cintas o joya: elige las alpargatas perfectas para ti

Año tras año, las alpargatas se han convertido en uno de los calzados con más adeptos en temporada de verano. No solo podemos hablar de alpargatas en el ámbito femenino, sino que también son muchos los hombres que cuando suben las temperaturas apuestan por este tipo de calzado.

Las alpargatas son unos zapatos frescos, cómodos y versátiles. En el caso de las mujeres, este tipo de calzado ofrece multitud de posibilidades. De hecho, aunque se piense que un look formal está intrínsecamente relacionado con zapatos de tacón o sandalias, en los últimos tiempos son muchas las celebrities que sorprenden luciendo alpargatas de cuña en celebraciones más formales como son, por ejemplo, las bodas.

Un tipo de calzado que destaca por las muchas opciones que permite. No son lo mismo unas alpargatas de cuña que permiten elevar un look y además subir unos centímetros de estatura, que unas alpargatas planas. De la misma manera, las alpargatas con cintas son las más clásicas en términos de moda femenina, pero cada vez son más las firmas que optan por modelos atados al tobillo, sin necesidad de llevar las típicas cintas. No ha duda de que las cintas aportan un toque más sofisticado, pero no siempre es fácil atarlas de la manera correcta para que no nos jueguen una mala pasada y se desaten a la mínima.

A día de hoy, son muchas las marcas que apuestan por incluir alpargatas en sus colecciones. Y es que es un calzado que también ha conquistado a royals y celebrities. Es el caso, por ejemplo, de la Reina Letizia, que guarda en su armario muchos modelos de alpargatas, a las que recurre en cuanto asoman los primeros rayos de sol y suben las temperaturas. Firmas como Macarena Shoes, Castañer o Uterqüe son solo algunas de las que Es más, hace apenas unos días, en una visita a la Comarca de Las Hurdes, sorprendió rescatando unas alpargatas en tono nude con pulsera al tobillo y cuña de la firma Macarena Shoes, que supusieron el complemento ideal para su estilismo en clave lady, con falda estampada de Sweet Matitos y blusa verde sin mangas de Carolina Herrera.

Al igual que doña Letizia, royals como Kate Middleton y Máxima de Holanda también son adeptas de las alpargatas. En el caso de la duquesa de Cambridge se la ha visto con modelos de Castañer, mientras que la argentina apostó por unas alpargatas negras con cuña antes de una cena de gala en Holanda.

A pocas semanas de que el calor se instale de manera definitiva en nuestras vidas por unos meses, es momento de echar un vistazo a las propuestas de diferentes marcas, para poner al día nuestra colección de alpargatas. Desde LOOK hacemos algunas propuestas, que se adaptan a los diferentes gustos y presupuestos. Firmas como Camila’s, Pitillos, Castañer, Macarena Shoes, Zara o Mary Paz tienen modelos ideales para que los ojos se posen en tu calzado. Y es que las alpargatas son el calzado estrella del verano y sus posibilidades son infinitas. Elige las tuyas antes de que se agoten.