El éxito de vestir a Letizia: el look de la Reina desata el furor en una tienda valenciana

La Reina Letizia ha sorprendido en Valencia con uno de sus looks más arriesgados. La esposa de Felipe VI ha acudido a la ciudad del Turia para participar en los actos con motivo de la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como la entrega de las Medallas de Oro 2022.

Un compromiso en el que, en esta ocasión, ha sido el look de la Reina una de las cuestiones que más atención ha despertado. La consorte se ha decantado por un favorecedor vestido de largo midi, silueta fluida, mangas ligeramente afaroladas y escote cerrado, en color fucsia, uno de los tonos de la temporada. Lo más llamativo del estilismo ha sido que se trata de un modelo de corte cut out, esto es, que dejaba parte del abdomen de la Reina al aire. Un detalle que ha generado diversidad de opiniones ya que, a pesar de que la esposa de Felipe VI ha defendido el look con maestría -gracias a su espectacular figura-, lo cierto es que muchos consideran que este tipo de outfit no es especialmente adecuado para un miembro de la familia real y para un acto oficial de estas características.

El modelo en cuestión es un vestido de la firma sevillana Cayro, aunque según ha trascendido, está disponible en la boutique Serendipia de Valencia. Un detalle importante, ya que es un guiño por parte de la Reina a la ciudad en la que se ha celebrado el acto, algo que hace de manera habitual. Por ejemplo, en una de las ediciones del Día de las Fuerzas Armadas que se celebró en Sevilla, apostó por un diseño de la marca sevillana Cherubina y en un viaje a Argentina, lució un modelo del modista de origen argentino Roberto Torretta. Estas son solo algunas de las ocasiones en las que la Reina ha sorprendido con este tipo de guiños.

En este caso, se trata de un vestido con aberturas en corte midi, tiene un detalle de anilla del mismo tono y es de color fresa. El modelo está hecho en poliéster y cuenta con forro interior del mismo tejido, con hombreras y cremallera en espalda. A pesar de que el look es de la marca Cayro, el hecho de que la Reina lo haya lucido en Valencia ha puesto en el punto de mira a la boutique que lo vende en la ciudad. Este digital ha podido hablar en exclusiva con Cristina Pérez, fundadora de Serendipia Showroom, que ha comentado el efecto que está teniendo en las ventas que doña Letizia haya apostado por él: “No lo ha comprado en mi tienda, a no ser que lo haya pedido online”, comenta la empresaria, que está encantada con que la Reina haya apostado por este look. “Imagínate, en Valencia, con el vestido este, brutal”, ha dicho.

Cristina ha revelado que ya no les queda stock de este modelo: “Se han vendido todos online”. Aunque el look sienta como un guante a la esposa de Felipe VI, la valenciana comenta que ella le habría aconsejado un outfit diferente de los que tiene en la tienda: “Muy atrevida la Reina. Yo no le hubiera sugerido ese, la verdad. Le queda bien lo que se ponga”, ha asegurado.

Según ha confirmado Cristina, no llevan mucho tiempo trabajando con la firma Cayro: “Esta marca la hemos empezado a distribuir este año. Está teniendo mucho éxito. Es una marca española, que lleva muchos años trabajando invitada”, comenta. La firma además es ‘made in Spain’ y “suele tener colecciones cápsulas, por lo que es probable que este vestido ya no lo hagan más. No hacen mucha cantidad de cada modelo”, ha declarado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Serendipia Showroom (@serendipias.showroom)

Furor por el look

A pesar de que originalmente el vestido es de la marca Cayro, en Serendipia se ha desatado una auténtica avalancha de peticiones del vestido. La propia Cristina lo ha contado a través de su perfil en Instagram, donde incluso ha compartido imágenes de una modelo probándose el vestido y ha comentado algunos detalles de la marca, con la que llevan trabajando algún tiempo y que está especializada en outfits de invitada.

El precedente de Leonor

Aunque es la primera vez que la Reina apuesta por la firma Cayro, esta marca ya la ha lucido su hija mayor, la Princesa Leonor. Curiosamente, la heredera sorprendió en el concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias el pasado mes de octubre con un vestido midi de esta firma, también en color fucsia.

Como dato peculiar, en el mismo showroom también tienen disponible un modelo bicolor muy parecido al de Mango que doña Letizia llevó la pasada semana en Mérida y con el que fue protagonista de una divertida anécdota con una de las asistentes a la ceremonia.

El proyecto Serendipia Showroom nace en el 2020 de la mano de Cristina Pérez en un momento difícil, pero con mucha ilusión y ganas. El objetivo de este showroom es, como indican desde la tienda, “que cuando visites nuestra tienda sea una auténtica Serendipia, como su significado indica, que encuentres algo maravilloso sin buscarlo, que vengas y no te vayas indiferente, un espacio creado por y para la mujer, donde la moda y la belleza se dan la mano y el asesoramiento y trato personalizado marcan la diferencia”.

Esta boutique ofrece prendas de variados estilos, desde los looks más casuales, el boho-chic o el comfy, para que todas las clientas encuentren outfits con los que se sientan a gusto.