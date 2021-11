Shein tiene el vestido ideal de invitada de Zara que está agotadísimo por 18 euros

El vestido ideal de invitada de Zara costaba 50 euros y en estos momentos está agotadísimo, por suerte Shein lo acaba de versionar por solo 18 euros. Hay vestidos que son un comodín, los podemos llevar en una boda con los complementos adecuados o para un día de oficina rebajando un poco el glamour con una buena blazer. Por menos de 20 euros llegarás a cualquier acto dispuesta a triunfar y podrás reutilizar después esta prenda, no se quedará en el armario para otra ocasión importante.

Este es el vestido de invitada perfecto de Shein que en Zara está agotadísimo

View this post on Instagram A post shared by 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐎 (@federica_es)

Un vestido de invitada ideal como el de Zara debe tener una serie de elementos que centren la atención y demuestren el estilo lujoso que necesitamos, todos y cada uno de ellos los encontramos en la misma prenda con etiqueta de Shein. La marca asiática no ha dudado en encontrar las prendas o vestidos más bonitos de Zara para versionarlos a lo grande, nunca se agotan o tienen un precio más bajo.

Las flores son las protagonistas de este vestido de invitada de Zara en versión Shein. El estampado es lo que marca la diferencia y añade el toque de glamour. Son unas flores grandes y llamativas sobre un fondo oscuro que nos vendrá de lujo para combinar con cualquier tipo de complemento que tengamos en casa.

Verde, morado, rosa sobre fondo negro nos ofrecen casi todas las posibilidades habidas y por haber. Desde optar por el verde que tanto vemos en las redes sociales, un bolso de Zara en este tono o unos zapatos con el mismo, para darle más color al vestido o un negro convencional que combinará con todo.

El largo del vestido y las hombreras le dan el toque de elegancia que queda marcado por dos puntos. La obertura de la falda y de la espalda es lo que convierte un vestido low cost, en uno de pasarela. La feminidad más absoluta y la sorpresa que generan estos detalles de diseño es lo que hacen que destaquen aún más.

Imposible no verse como una auténtica estrella de cine o una millonaria con un vestido de invitada que no parece que valga solo 18 euros. Elegante, con estilo, barato y favorecedor, realmente no se puede pedir nada más a la hora de hacernos con una prenda que nos sacará de más de un apuro. No te quedes sin el vestido de invitada ideal de Zara, lo encontrarás en Shein en las tallas S, M y L.