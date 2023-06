Será lo mejor de este verano: Zara apuesta por esta camisa verde que hace tipazo

Las blusas acaban siendo aquella prenda comodín que todas queremos en diversos momentos. Por esto zara apuesta por esta camisa verde que verás que te quedará genial.

Destaca por sus estampados y está acorde con la temporada que empieza. Te damos algunas de las características de la prenda.

Cómo es la camisa verde que hace tipazo

Destaca especialmente porque es estampada y lleva abalorios. Tiene cuello redondo con cordón y esto atrae la atención. Con escote pico y manga corta, verás que es muy elegante.

Elaborada en 100% viscosa, para Zara, ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Debe lavarse a mano max 30ºC, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , no limpieza en seco y es mejor no usar secadora.

En esta empresa trabajan con proveedores, trabajadores, sindicatos y organismos internacionales para desarrollar una cadena de suministro en la que se respetan y promueven los derechos humanos, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de naciones unidas.

Muchas combinaciones

Es una suerte poder tener esta blusa porque es una prenda top. Así la combinas con variedad de prendas, como son los vaqueros rectos en diversos colores que tienen un precio de 29,95 euros, la ropa interior de diversos tipos como la de encaje, los pantalones anchos estampados de precio 29,95 euros, gafas de sol para el verano, sandalias tanto planas como de cuña, además de bolsos bien ligeros para la temporada.

Si te gusta esta blusa…

Entonces hay muchos otros ejemplos que verás que te gustarán en la misma web. Tenemos la blusa de plumeti en blanco que tiene un precio de 22,95 euros, la camisa estampada de diversos tipos y precio de 25,95 euros, el chaleco halter de bordados de precio 22,95 euros, la blusa de mangas bordadas de precio 29,95 euros, o la blusa de algodón en negro y bordados de precio 29,95 euros.

Dónde la compro

La camisa está en la web de Zara y sus diversas tiendas físicas donde puedes ir a comprarla desde este momento. su precio es de 25,95 euros, y las tallas son XS, M, L y XL. Ya puedes escoger la tuya y de esta forma tenerla antes de que se agote porque algunas tallas ya no están en la versión online.

mira antes de la disponibilidad de esta prenda en la tienda física que te ofrece la web.