El secreto de belleza de famosas e influencers es este zumo de apio

El zumo de apio se ha convertido en una de las recetas más consumidas este verano. Plantando cara al gazpacho esta sopa fría tiene muy buenas propiedades. Atrás quedan los tiempos cuando el apio nos servía para darle un poco de alegría al caldo o a algunos guisos. Si el humus y las ensaladas nos enseñaron a disfrutar de su intenso sabor, este zumo de apio nos conquistará por completo. Toma nota de los beneficios de la bebida que potenciará tu belleza este verano 2021.

Las propiedades del zumo de apio son el secreto de belleza de influencers y famosas

Global Celery Juice Movement es el movimiento global iniciado por el médico Anthony William, firme defensor de las propiedades de este tipo de zumo. El apio ha llegado a las casas de las famosas y lo ha hecho para aportarles todos sus beneficios. Este alimento low cost puede llegar también a nuestra casa.

Pharrell Williams, Gwyneth Paltrow o Ariadne Artiles se han sumado a este movimiento que plantea un reto saludable. Tomando un vaso de zumo de apio cada mañana en ayunas conseguiremos lucir una piel mucho más bonita. Este diurético natural llegará a nuestra casa de la mejor forma posible, para darnos unos beneficios que quizás no sabíamos.

Limpia e hidrata la piel. Este básico de cualquier rutina de belleza, empieza por dentro. Comer bien es el primer paso para conseguirlo. El zumo de apio mejorará sensiblemente el acné y conseguirás una piel perfecta con el mínimo esfuerzo posible, solo manteniendo una rutina constante basada en este tipo de zumo natural.

Te ayudará a perder peso. Este diurético natural conseguirá que pierdas unos kilos de más con el mínimo esfuerzo posible. Solo tendrás que seguir una dieta equilibrada basada en alimentos de este tipo, empezar el día con este zumo puede ser lo que necesitamos para estar en plena forma estos meses de verano.

Es beneficioso en caso de tener digestiones pesadas y aporta mucha vitamina C. Proteger el sistema digestivo es una de las claves principales para conseguir una salud de hierro. Es importante que el cuerpo funcione correctamente de esta manera evitaremos más de un problema de salud. El sistema inmunológico se reforzará con la ayuda de ingredientes ricos en Vitamina C, aunque no lo parezca el apio tiene más cantidad que los cítricos.

Apúntate al reto del zumo de apio, uno de los secretos de belleza de las influencers y famosas para conseguir una piel más bonita y un cuerpo en forma.