Ha nacido una estrella. Victoria Federica se ha convertido en los últimos meses en una verdadera it girl. La sobrina del Rey Felipe VI ha dado un giro a su vida de 180 grados. Antes optaba por mantenerse en un segundo plano, pero ahora ha dado un paso al frente y su figura, que está ligada a Casa Real, se ha convertido en un gran reclamo para los medios de comunicación. En sus redes sociales, reúne ya cerca de 200 mil seguidores que siguen sus pasos de cerca. Lo que se traduce en que ya es toda una influencer. En su perfil de Instagram, que ahora es público, comparte detalles de su día a día, pero sobre todo, estilismos, demostrando así que es toda una apasionada de la moda, hobby que ha heredado de su padre, Jaime de Marichalar.

Por otro lado, Victoria Federica ha dejado clara una cosa en cuanto a sus estilismos y es que, el tejido de satén no puede faltar en su extenso vestidor. Al igual que entre sus pertenencias figuran algunas de sus firmas favoritas como Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior y Off-White, cuenta con una infinidad de prendas con el mencionado tejido que es un verdadero must have de cara a la temporada estival.

Para la boda de unos amigos, la nieta de don Juan Carlos se decantó por un diseño firmado por Himba, marca fundada por los influencers, pero también amigos de Victoria, María García de Jaime y Tomás Páramo. Para aquella ocasión, se enfundó en el vestido Alfonsina, que tiene un precio de 289,95 euros. Es de corte largo, escote cruzado y bajó evasé. Además, entre sus características destacan que tiene solapas redondeadas y cinturón del mismo tejido, ambos detalles enmarcados por un vivo geométrico en tonos verdes y metalizados.

Pantalones satinados

En su primer posado para una revista, que fue el medio de moda Elle, Victoria Federica posó como una auténtica celebrity con un pantalón de corte flare, satinado en un rosa pastel que combinó con una chaqueta bordada de estilo boho-chic.

De esta manera, la hermana de Froilán, deja patente que estos pantalones tampoco faltan entre sus prendas favoritas y, lo mejor de todo es que en tiendas low cost como, por ejemplo, Zara, tienen diseños muy similares con los que podemos emular sus outfits. De hecho, la propia Vic -como se llama en redes sociales-, ha caído rendida a la firma gallega con sello español varias veces.

En otra de las ocasiones en las que ha tenido que hacer uso de su buen gusto por la moda, apostó por un vestido satinado en color verde con un estampado floral y tirante fino. Un básico para el verano con el que podemos triunfar tanto en nuestro día a día como en esas eternas noches de la temporada más especial del año.