La inesperada reacción de Omar Montes al preguntarle por el baile de Victoria Federica con su abuelo

Es un secreto a voces que Victoria Federica y Omar Montes gozan de una muy buena amistad. Siempre que ha tenido oportunidad, el cantante ha hecho referencia a la hija de la Infanta Elena de una manera muy cariñosa con la que ha dejado entrever que les une una relación amistosa que perdura en el tiempo. De hecho, en la última ocasión ha salido a la luz una anécdota entre ambos que también ha influido a algunos de los familiares más cercanos al de Pan Bendito.

La hermana de Froilán acompañó a Omar al concierto que ofreció durante la noche de San Juan en la feria de Badajoz, donde éste pudo presentar su nuevo single La llama del amor bajo la atenta mirada de algunos de sus seres queridos, entre los que se encontraba la influencer. Una jornada que quedó para el recuerdo de todos los allí presentes, queriendo el propio ganador de Supervivientes dejar constancia de ella a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un tierno vídeo en el que sus acompañantes llevaban a cabo un corro flamenco y lleno de palmas. Pero la sorpresa de la noche venía dada cuando, el abuelo del artista, Jesús, sacaba a bailar a Vitoria Federica, demostrando así que todo el clan guarda una muy buena sintonía con la prima de la Princesa Leonor.

En cuestión de instantes, la grabación alcanzaba los miles de “me gusta” y reacciones por parte del casi millón y medio de seguidores de Omar, haciéndose viral en distintas plataformas 2.0. Por este motivo, muchos han sido los medios de comunicación que han querido preguntar al cantante sobre su buena amistad con Victoria Federica, siendo respondidos por el protagonista de una manera que probablemente no llegaron a imaginar. Y es que, pese a que en todas y cada una de sus apariciones públicas Montes había hecho gala de su simpatía y de su característico humor, durante este mismo mediodía optaba por guardar silencio con respecto al tema de una manera un tanto brusca con los reporteros: “No me encuentro muy bien. ¿Me podéis dejar en paz?”, comenzaba diciendo el intérprete de Risueña, para repetir posteriormente esta pregunta varias veces y con un rostro visiblemente molesto: “Estoy en mi casa y me gustaría que me respetarais. ¿Me podéis dejar en paz?”, continuaba indicando el de Carabanchel. Una reacción totalmente inesperada para los periodistas allí presentes, que prefirieron dejar que Omar siguiera su curso antes de que la situación se tensara.

Una amistad que va in crescendo

Era a comienzos de este 2022 cuando Omar Montes se convertía en uno de los protagonistas de Planeta Calleja, donde en pleno Círculo Polar se sinceraba con el presentador sobre cuál fue el momento en el que comenzó a llevarse bien con Victoria Federica. Ambos protagonizaron una imagen en Starlite sin llegar a imaginar que sería el detonante de una bonita amistad, habiendo sido la nieta del Rey Juan Carlos después entrevistada por el artista en su espacio En la corte del principito. No obstante, el cantante aún no ha cumplido su sueño de cantar en el Palacio de la Zarzuela frente a los Reyes, ¿lo logrará?