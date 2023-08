La reina Letizia y el secreto de su bronceado perfecto al descubierto: este es el producto que utiliza

La reina Letizia ha lucido en Mallorca un bronceado perfecto que ha logrado no por estar horas y horas al sol, sino que simplemente ha usado este producto. Cuidar nuestra piel como toda una reina es lo que podemos conseguir invirtiendo lo menos posible. Hay marcas de gran calidad que venden sus productos a un precio accesible. No necesariamente necesitamos gastar grandes sumas de dinero para cuidar nuestra piel, sino más bien todo lo contrario. Si quieres lucir un increíble bronceado, toma nota de este producto que usa la Reina Letizia.

Este producto es el secreto mejor guardado de la Reina Letizia para conseguir un bronceado perfecto

View this post on Instagram A post shared by S. M. Doña Letizia (@reina_letizia)

Cada verano nos enfrentamos al dilema de cuidar nuestra piel y exponerla al sol. Son dos elementos que quizás no tenemos en cuenta, pero pueden afectarnos de lleno. Por un lado, el uso de un buen protector solar es esencial, nos pongamos o no al sol, es un elemento que no puede faltar de ningún look.

El bronceador es la forma de ponerse morena sin exponer nuestra piel a los efectos del sol. Conseguiremos una piel bronceada sin correr ningún riesgo, justo lo que necesitamos en determinadas épocas del año. En verano el sol es muy intenso y en invierno un toque de color como hemos visto en doña Letizia nunca viene mal.

En realidad, la Reina Letizia opta por un maquillaje corporal de la marca Farma Dorsch, un producto que está pendiente de reposición y que año tras año se agota por momentos. Todas queremos conseguir esa piel bronceada y brillante que la reina luce verano tras verano sin poner en riesgo su piel.

La BB Body Bronzing de Farma Dorsch nos dará el tono que queremos. Tal y como figura en la descripción de este producto: “Maquillaje corporal que aporta un bonito tono bronce-dorado inmediato con un “efecto glow” (sin medias)”. No es de extrañar que sea el favorito de muchas celebridades.

Además, este producto incorporar una: “Formula mejorada, más suavidad y uniformidad, ya que se ha incorporado una mica natural que realza aún más la suavidad y los efectos dorados”. Podemos hacernos con un producto de primera calidad digno de la Reina Letizia invirtiendo poco más de 35 euros. Hazte con esta joya del maquillaje, un bronceador mágico que cuidará tu piel y hará que brille con luz propia.