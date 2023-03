El mono vaquero que puedes utilizar ahora y en pleno verano por menos de 40 euros

Hay algunas prendas que son atemporales, que han formado parte de las tendencias más importantes durante tantos años que es casi imposible asociarlas a una sola época histórica. El mono vaquero que puedes utilizar ahora, de Pull&Bear, es una buena muestra de eso.

Es una prenda que puedes usar en cualquier situación y nunca va a defraudar. Disponible en tallas de la XS a la XL, es una opción interesante si buscas ropa versátil y no tan limitada a un estilo. Gracias a esta alternativa, basta cambiar la camiseta que llevas debajo o los accesorios y tendrás miles de outfits.

Así es el mono vaquero que puedes utilizar ahora

Detalles que marcan la diferencia

Con escote estilo corset y un corazón para sujetarlo, con silueta ajustada y un tejido ligeramente elástico, disfrutarás de algunos de los detalles que marcan la diferencia entre este mono y otros muy similares.

La composición de este producto es 99% algodón y 1% elastano, lo que explica por qué es tan suave y cómodo. Podrás realizar todas tus actividades diarias sin sentirte limitada, el problema habitual de la mayoría de monos.

Cuidados y mantenimiento

Para cuidar de las prendas, debes tener presente su etiqueta y seguirla. Este artículo es apto para lavadora, aunque debes ser sumamente cuidadoso y lavarlo siempre a menos de 30° C. También tienes que programar ciclos de centrifugado corto, porque uno demasiado largo podría dañar el material.

Por otro lado, no utilices lejía ni blanqueador para limpiarlo y, si vas a plancharlo, que sea a un máximo de 110° C. Otra buena noticia es que puedes secarlo en secadora a temperatura reducida si no dispones de mucho tiempo.

¿Cuánto cuesta? ¿Puedo devolverlo?

El precio del mono vaquero corazón de Pull&Bear es de 39,99 euros, una inversión que realmente merece la pena porque tienes un mono largo para muchas ocasiones y varias temporadas durante el año.

Por este precio, obtienes una prenda que vas a poder lucir en distintas oportunidades, por lo que es perfecta para irte de viaje. Recogiendo el artículo en tienda el envío es totalmente gratuito, y sólo tienes que esperar un par de días laborables.

Finalmente, si no te convence y quieres devolverlo, puedes hacerlo gratis en tienda o vía devolución postal. Pero seguro que no te arrepientes y te queda genial, así que la compra está totalmente asegurada.

Lo puedes obtener directamente en un clic en la web de Pull&Bear que ofrece siempre calidad y buenos precios, especialmente durante las rebajas.