La mochila trenzada de Zara con cierre ajustable para evitar descuidos

El verano es el tiempo de las mochilas por excelencia, ya que solemos estar mucho fuera de casa, y tenemos que llevar encima nuestros objetos de valor, e incluso otros como un conjunto de prendas alternativo. Y la mejor forma de hacerlo, por su practicidad, es utilizando uno de estos accesorios. No te pierdas la mochila trenzada de Zara.

Por supuesto, las principales marcas de moda tienen mochilas para ofrecernos esta temporada y, sabedores de eso, hemos decidido investigar un poco para poder traerte los modelos que nos han llamado la atención, comenzando por esta bella mochila trenzada.

Descubre la mochila trenzada de Zara

Hablamos de un bolso que nos cautiva inmediatamente por ese cuerpo trenzado, con unas asas de hombro que permiten llevarla tanto en las manos como colgarla sobre la espalda, si es que vamos a hacer un viaje largo o una escapada.

A su vez, el interior ha sido forrado para que todos los elementos que guardes en ella no puedan ni dañarse, ni tampoco estén haciendo ruido, desvelando qué es lo que almacenas. Incluso, creemos que el remate de cierre es una terminación perfecta para proteger todo en segundos.

Si te preguntas por las dimensiones de esta mochila, déjanos decirte que tiene 36,5 x 26 x 14 cms., considerando respectivamente su alto, su ancho y su fondo, por lo que el espacio es suficiente para olvidarte de llevar en las manos lo que necesitas a diario, confiando en trasladarlo en el complemento.

De color natural, una elección ideal de Zara porque permite combinarlo con cualquier outfit, urbano o para la playa, hay que aclarar que este producto forma parte del programa The List de Inditex, tras una industria textil sostenible, que genere menor impacto en el medio ambiente, comprometiéndose la firma en su catálogo a respetar el estándar Green to Wear 2.0, aprovechando varios textiles recuperados.

Esto no tiene una incidencia negativa en su resistencia ni en su durabilidad, que será prolongada si sigues los cuidados necesarios de mantenimiento del accesorio, como por ejemplo no lavarlo, y no usar lejía ni blanqueador, sino limitarte a las sugerencias de usar un paño seco, o un cepillo suave. Gracias a esto, podrás preservar el poliuretano y el algodón en excelentes condiciones durante más años.

Finalmente, toca hablar del precio, y estamos convencidos de que por los 29,95 euros que cuesta, muchas correrán ya mismo a hacerse con su existencia para asegurársela antes de que se agoten las mismas.