Melena espectacular en Navidad con estos regalos en productos y tratamientos

Los productos para el cabello nos lo renuevan. Y para lucir una melena espectacular en Navidad, además de suave, fuerte y brillante, nada mejor que regalar belleza, en forma de productos y tratamientos capilares. Son los mejores regalos para ti y los demás, así que apunta estos cofres, tratamientos de peluquería y productos para cada tipo de cabello.

Aporta ese brillo selecto que puedes mostrar con tus mejores galas durante estas fiestas.

Packs de cuidado capilar de Kevin Murphy

Esta navidades regala lo mejor para el cuidado capilar con los packs que ha preparado Kevin Murphy con objetivos muy distintos, desde volumen e hidratación a fortalecimiento, reparación, etc. Los puedes encontrar en uno de sus salones de referencia en Madrid: Lobelia Sagasta (Calle Sagasta, 12).

Detangling Hairbrush de Tangle Teezer

En Sephora, podemos encontrar una nueva edición navideña del cepillo más venerado. Desenreda sin tirones y moldea mientras deja el cabello ultra brillante. Y por menos de 20 euros.

Cofre navideño de Leonor Greyl personalizado

Fabricado en Francia y decorado con las finas y delicadas flores que ya forman parte del ADN de Leonor Greyl, esta año, el cofre de Navidad de esta firma está vacío, porque quiere que tú lo llenes con los productos destacados de la firma y que estén adaptados a tu tipo de cabello.

Elige un ritual, combina caprichosamente los tratamientos más deseados o hazte con un kit básico de champú, acondicionador y tratamiento a medida de tu cabello. Lo ideal es personalizar el cofre con un mínimo de tres productos… además es en formato viaje.

El acabado perfecto para tu cabello

Huile des Rêves de Lazartigue es el acabado perfecto para tu cabello en esta Navidad. El secreto de una melena espectacular en Navidad. Esto es porque el néctar des Rêves combina cuatro de los aceites naturales más preciados para un cabello brillante e intensamente nutrido: argán (nutritivo), albaricoque (suavizante), camelia (fortalecedor), y geranio egipcio (reparador).

Es una fórmula 100% green-clean, sin siliconas, sulfatos, colorantes artificiales ni aceites minerales, y con un 95% de ingredientes de origen natural.

Dry Oil de Youth Lab aceite para el cabello

Este aceite es fantástico porque sirve para el rostro, el cuerpo, las uñas y el pelo y, con tan solo un par de gotas, ofrece una perfecta hidratación, nutrición y protección contra los radicales libres y el envejecimiento prematuro de la piel.

Aporta aceites vegetales -aceite de sésamo, (un poderoso antioxidante debido a su alto contenido de vitamina E-; aceite de avellana -que tiene un efecto nutritivo e hidratante que protege la barrera epidérmica y evita la pérdida de agua.

Lo mejor, entre otros para el cabello, es que aporta aceite de caña de azúcar, con excelentes propiedades para el cuidado del cabello, minimiza la electricidad estática, protege el color, hidrata el cabello desde adentro hacia afuera) y activos solubles en grasa que, cuando se combinan, hidratan y nutren la piel sin dejar la sensación grasa que podríamos esperar de un aceite.

Línea de champús y acondicionadores

Luce una melena espectacular en Navidad con la línea capilar de Amazonic. Con 30 años en el mercado, la marca aterriza en España de la mano de Cosmética Pharma, que lo incorpora a su portfolio de venta exclusiva en farmacias.

Cuenta con una amplia línea de champús, acondicionadores y mascarillas, de gran calidad y elaborados con extractos naturales procedentes del Amazonas, donde el Alisado Brasileño es sin duda su producto estrella y cuyo denominador común para todos es que son cruelty free y no contienen ni sulfatos, ni parabenos, solo aceites naturales.

Tratamiento anticaída

Para frenar la caída del cabello y lucir ese pelazo que queremos en estas fiestas, el tratamiento anticaída es ideal especialmente si notas que se cae de forma seguida durante bastante tiempo. Autoregálate las ampollas anticaída de Nuggel & Sulé, a base de glucógeno marino y extracto de cebolla roja. Consiguen frenar la caída del cabello y activan la regeneración del bulbo piloso fortaleciendo el pelo aportando más volumen.

Cepillo roller 360º

Este nuevo cepillo Roller 360º de You Are The Princess es el regalo perfecto. Sirve para secarse el pelo ya que ayuda a conservar el calor gracias a su estructura radial y un diseño con ventilación abierta, que permite, además, que el secado sea más rápido.

Además, está fabricado en poliéster termoplástico, un material muy flexible y resistente a altas temperaturas, que evita la rotura de la fibra capilar y elimina la electricidad estática.

Hay un cepillo para cada tipo de melena: los que son gruesos sirven para alisar el cabello y los que son más estrechos ayudan a crear ondas o rizos definidos. Cuanto menor es el diámetro de la circunferencia del cepillo, más estrecho es el ondulado. Así lo encontramos en tres tamaños: small (25mm), medium (35mm) y large (45mm).

Ten en cuenta estos regalos capilares y renueva tu cabello antes de que sea demasiado tarde. Todavía estás a tiempo para mostrar esa melena espectacular en Navidad con estos productos.