La alfombra roja de los premios Goya 2021 ha llegado a su fin. De esta manera, ya se puede saber qué actrices han acertado con sus looks o por el contrario, han tenido un pequeño resbalón de estilo. El Teatro del Soho CaixaBanck -Málaga-, ha sido testigo de una alfombra roja llena de glamour pese a los pocos invitados que han podido asistir en comparación a otros años. No cabe la menor duda, de que el coronavirus ha marcado una jornada que, si en un principio no iba a ser celebrada debido a las restricciones sanitarias, finalmente ha podido llevarse a cabo. Aunque eso sí, la gala va a ser celebrada de manera telemática, dinámica que ya se pudo ver en la entrega de premios de los Globos de Oro hace tan solo unos días. Descubre las mejor y peor vestidas de esta 35 edición de los premios más esperados del cine español.

Mejor vestidas

Sin duda, Nathy Peluso se ha colado en la lista de las mejor vestidas. La reconocida cantante se ha decantado por un vestido que ha diseñado ella misma. «Estaba cenando y me puse a dibujar cómo quería el vestido para los premios Goya», ha revelado en la red carpet. La intérprete de ‘Delito’ ha apostado por un diseño inspirado en Hollywood en color verde agua. La pieza se ha caracterizado por un escote fruncido que ha dejado los hombros al descubierto. La parte central, entallada a modo corsé y la falda, fluida con gran abertura que ha terminado en una especie de mini cola.

Además, la artista ha optado por darle un toque de color con unos stiletto de vinilo con toques rojos. Por otro lado, ha lucido su larga melena con unas ondas al agua muy marcadas. Y por último, el make up en tonos marrones. Una apuesta segura con la que ha triunfado en esta atípica alfombra roja.

Quien ha brillado con luz propia -a parte de su espectacular diseño-, ha sido Diana Navarro. La cantante se ha enfundado en un vestido de líneas rectas con un escote en forma de ‘V’ que le ha dado el toque sexy al conjunto. Un diseño en color nude que ha destacado por la pedrería que ha llevado repartida por toda la pieza. Como calzado, se ha decantado por unas sandalias de plataforma del mismo tono.

María Casado ha destacado con un vestido negro hecho a medida de Thomas Vasseur inspirado en los años 30. Un diseño asimétrico con detalles de lentejuelas en la parte del corsé. En cuanto a la parte de la falda el diseñador ha jugado con los pliegues y drpaeados. La periodista, también ha optado por un cabello con ondas al agua. Peinado por excelancia en esta entrega de premios.

No defrauda. Hiba Abouk lo ha vuelto ha hacer y ha llevado un espectacular vestido al más puro estilo Kendall Jenner. La actriz ha dejado a los allí presentes boquiabiertos con una pieza en color rosa pastel -tono de la temporada- con escote de palabra de honor, minivestido abullonado y una larga cola realizada en tela transparente de Giambattista Valli. Además, ha acertado con unas elegantes sandalias plateadas.

Peor vestidas

Al igual que siempre los mejores looks son de lo más comentados, lo mismo ocurre con aquellas actrices que han tenido un desliz estilístico. Esta vez se ha colado de lleno en el ranking Aitana Ocaña, que pese a que siempre destacada en cualquier photocall, lo cierto es que esta vez no ha estado muy favorecedora.

La cantante ha elegido un sencillo vestido en color blanco de tirante fino y escote triángulo de la firma Versace. Lo peor del conjunto han sido las enormes plataformas blancas con las que ha conjuntado el diseño con el que ha posado en la alfombra roja de los premios Goya 2021. Sin embargo, lo que más ha destacado ha sido su larga melena morena. La intérprete de ‘Vas a quedarte’ ha dicho adiós al anterior color -moreno con la parte inferior teñida de rubio platino- y ha arriesgado con un color bastante oscuro. «Me quería quitar el rubio de abajo. Ma apetecía», ha revelado a los micrófonos de Gtres.

Natalia Verbeke, no ha estado muy acertada con su outfit. La actriz se ha dejado llevar por las buenas temperaturas que hay en Málaga estos días y ha lucido un vestido de corte midi con un estampado floral en tonos verdes, blancos y negros. No obstante, el calzado tampoco ha sido su punto fuerte en el conjunto. La intérprete de ‘Las chicas de la sexta planta’ se ha decantado por unas sandalias beige con tiras en la parte delantera.

Pese a la sencillez de su vestido, Belén Cuesta ha sido de las peor vestidas de la noche, ya que el modelo no le ha favorecido en absoluto. La actriz ha apostado por un vestido negro de líneas rectas y mangas caídas, y unos zapatos stilettos con unas tiras alrededor del empeine.

Veronica Forqué que siempre suele sorprender con sus modelitos, esta vez ha lucido un vestido túnica que no le ha favorecido en absoluto. La actriz que ha sido galardonada a lo largo de su carrera con cuatro premios Goya ha combinado el diseño con un bolso del mismo tono de tamaño mediano y unas plataformas.