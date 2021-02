Mercadona: Este producto revolucionará el maquillaje en tiempos de coronavirus

Mercadona ha conseguido crear el producto definitivo para maquillarnos en tiempos de pandemia. Tocarse la cara es inevitable con las medidas de seguridad establecidas, con las manos llenas de gel hidroalcohólico y sin tiempo para nada, este producto nos cambiará la vida. A la hora de maquillarnos por las mañanas, estos días se hace especialmente complicado que nuestros esfuerzos nos duren. El sudor, los granitos y los problemas derivados de todo lo que se impone para salir a la calle tienen los días contados. Mercadona ha creado un producto que revolucionará el maquillaje en tiempos de pandemia, un fijador 4 en 1 inspirado en las celebrities.

El fijador 4 en 1 de Mercadona promete revolucionar el maquillaje en tiempos de coronavirus

La piel del rostro es la parte del cuerpo que más ha notado las nuevas medidas de seguridad. Pasamos menos tiempo en la calle y en lugar de disfrutar del aire y del sol, sufre las consecuencias de esta pandemia en primera persona. Después de meses con restricciones, en algunas partes del país sin poder lucir una piel que sufre más que nunca esta pandemia, Mercadona ha creado un producto revolucionario, un fijador 4 en 1.

El primer make up fixer de Deliplus se vende por solo 5,50 euros. Sus propiedades son casi mágicas, tanto que en unos meses se ha convertido en uno de los productos más vendidos en los supermercados de Joan Roig. Ir a hacer la compra se ha convertido en una manera de cuidar nuestra belleza en tiempos de pandemia. A unos precios de escándalo podemos encontrar todo tipo de cremas y de productos básicos para cuidarnos.

Este fijador es uno más de una larga lista de aciertos de la marca Mercadona. Un éxito que se basa en crear una base para fijar el maquillaje. Salir de casa perfecta y acabar perdiendo nuestro maquillaje en unos minutos en una realidad. Para que nos dure más, al menos hasta el desayuno, y, además, cuidar nuestra piel se ha creado este producto inspirado en las celebrities. Si nuestras actrices de referencia están siempre perfectas, nosotros también podemos usar sus trucos usando este producto Deliplus.

Cumple un total de 4 funciones en una sola aplicación. Al ser en espray es más fácil de usar y de repartir de forma uniforme por el rostro. Los podemos llevar en el bolso para emergencias, por menos de 6 euros no tenemos excusa para, al menos, no probarlo. Si lo usas una vez no podrás maquillarte sin él. Está disponible en casi todos los Mercadona, merece la pena buscarlo. Esto es todo lo que te ofrece el primer Mike up Fixer de Deliplus.

Prepara la piel . Aplicamos este producto en espray para que cree una capa uniforme. De esta manera, la piel quedará mucho más natural, no parecerá que llevemos maquillaje. Es la base de maquillaje que deberíamos ponernos cada día para cuidar nuestra piel y no permitir que el maquillaje pueda estropearla en exceso.

. Aplicamos este producto en espray para que cree una capa uniforme. De esta manera, la piel quedará mucho más natural, no parecerá que llevemos maquillaje. Es la base de maquillaje que deberíamos ponernos cada día para cuidar nuestra piel y no permitir que el maquillaje pueda estropearla en exceso. Hidrata . Este paso es casi tan importante como el anterior. Con este producto nos aseguramos una correcta hidratación. Especialmente si usamos polvos o corrector, corremos el riesgo de resecar en exceso nuestro rostro, gracias a este producto revolucionario conseguiremos el efecto contrario. Disfrutaremos de un plus en hidratación especialmente necesario en estos tiempos que corren.

. Este paso es casi tan importante como el anterior. Con este producto nos aseguramos una correcta hidratación. Especialmente si usamos polvos o corrector, corremos el riesgo de resecar en exceso nuestro rostro, gracias a este producto revolucionario conseguiremos el efecto contrario. Disfrutaremos de un plus en hidratación especialmente necesario en estos tiempos que corren. El maquillaje durará más tiempo. Este punto es indispensable si queremos que una tarea que hacemos para vernos mejor nos dure más. Un buen maquillaje debe, al menos, durar unas horas. Con el sudor y el ritmo diario, sumado a las obligaciones podemos sufrir los efectos del coronavirus en la falta de maquillaje, que se pierde por el camino al trabajo o a la oficina.

La piel necesita respirar, disfrutar del sol y de la naturaleza, algo que no hacemos como deberíamos en estos días de pandemia. Si usas este fijador con regularidad podrás comprobar como tu piel está mucho más fresca. El estrés es otro de los factores que puede darle a nuestro rostro un aspecto apagado que se verá mucho mejor gracias a este elemento. Deliplus se ha superado y ha creado un producto indispensable en estos tiempos de pandemia.

Por 5,50 euros no puedes dejarlo escapar. Las redes sociales han llevado a este fijador hasta lo más alto. Esta especie de laca para el maquillaje cumple a la perfección con su función y promete convertirse en un producto fijo en estos tiempos de coronavirus. Está a la venta en algunos Mercadona, pero promete extenderse por casi todos. El secreto de esta marca es contar con producción propia que consiga crear o equiparar productos de alta gama a precios low cost. Este fijador es una de las reivindicaciones de muchas clientas que necesitaban desesperadamente este elemento. Es importante leer las instrucciones de uso, se puede aplicar antes de ponerte el maquillaje y después para que dure más tiempo. No puedes dejar de probar esta maravilla que está destinada a revolucionar el maquillaje en tiempos de coronavirus.