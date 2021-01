Nathy Peluso, todo sobre la actriz de moda

Tiene apenas 26 años y está llamada a convertirse en una auténtica estrella de la música a nivel planetario. Nathy Peluso, nacida en Argentina y afincada en España “por amor”, está revolucionando el exigente mundo de la canción con temas que ya alcanzan los número uno de todos los ranking. No es como los demás, no cuaja un solo estilo, fusiona ritmos que van desde el trap, el rap o el hip hop, aderezados con el soul, el blues o la salsa, teniendo en su cartera de maestros a ídolos como Sinatra, Ella Fitzgerald y Louis Amstrong, sin olvidar a sus camaradas latinos Gloria Stefan o Thalia.

No hay género que se le resista y todo lo que toca se convierte en oro, como su álbum ‘La Sandunguera’, del que está muy orgullosa y por el que fue galardonada en los Premios Música Independiente en 2019 como mejor canción del año, video del año y mejor artista emergente. Desde entonces no ha parado y con las canción ‘Business Woman’ y ‘Buenos Aires’, de su álbum ‘Calambre’, se le acumilan los reconocimientos y las buenas críticas.

Nathy Peluso es, repetimos, diferente, algo muy valorado en la industria musical. No se casa con nadie y tiene unas letras que dan bastante que penar, sobre todo en cuanto al sexo. “Qué buena vista tenés cuando me ponés a cuatro patas», dice esta mujer de extravagantes look en los escenarios, añadiendo más mecha con: «Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente. Magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe se aprovecha a tu cucu yo le doy mecha».

Nathalia Beatriz Dora Peluso, tal es su nombre completo, ha llegado para quedarse y cambiar los cánones de lo común. Se afincó en España, concretamente en Madrid, allá por 2004 porque se había enamorado, un amor que ya es historia pero al que tiene mucho que agradecer porque al mismo tiempo que ese ‘afaire’ le llegó el éxito. La fusión de géneros, darle a cada nota su punto justo para ofrecer la sensualidad requerida, los diferentes países que se aprecian en su acento al haber tenido profesores en Cuba, Colombia o República Dominicana y una puesta en escena protagonizada por la ropa que le gusta, en la que priman los neones, los tops de croché, o los monos imposibles de estampados psicodélicos. Precisamente por este estilo tan particular fue elegida por la marca ‘low cost’ Breshka para una de sus colecciones.

Poderosa y a la vez sensible, ha sido capaz de sorprender al presentador de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos, que quedó fascinado con su personalidad, su voz y su carácter arrollador e inteligente, porque de tonta no tiene un pelo. Prueba de ellos son las muchas actuaciones que se le acumulan por todo el mundo, bastantes suspendidas por la pandemia de coronavirus, pero sus millones de fans no se dan por vencidos y están a la espera de tenerla frente así para alucinar con su voz y sus movimientos.

Otra cosa de la Nathy Peluso presume es de ser una fémina reivindicativa, que lucha por la igualdad real de mujeres y hombres, tanto en el día a día como a nivel artístico. No se calla, habla tal cual piensa y en ocasiones salta la polémica a su paso, pero ella no se arrepiente y tiene la firme idea de seguir así y luchar porque sean las vibraciones que transmite quien cante lo que importe y no no si es varón o hembra. ¡Ahí tienen a un icono de la generación Z!