Apunta las tendencias make up de este 2021

Este año que entra trae muchas cosas positivas. En parte, toca reinventarse, de sacar el máximo partido a nuestro ‘yo’ interior y de arriesgar, cuanto más mejor. Así lo ve la firma del diseñador Marc Jacobs, que esboza las tendencias make up de este 2021. Porque nuestro maquillaje debe tener la atención que se merece.

En los desfiles de Jacobs hemos podido ver pestañas kilométricas, eyeliners gráficos, baby skin y labios muy atrevidos. Y todo ello marcará las tendencias en maquillaje de este año.

¿Qué llevar en los ojos?

Este 2021, la mirada se intensifica más que nunca porque con la mascarilla es la parte de nuestro rostro que queremos potenciar. Por esto deben maquillarse a la perfección. Según Marc Jacobs, necesitamos unas pestañas de infarto para intensificar nuestra mirada.

Así, también se destacan los eyeliners gráficos, que enmarcan la mirada de las formas y colores más originales, donde las líneas pueden salir desde el ras de las pestañas o flotar sobre el párpado con un guiño futurista.

Otra idea son los fantásticos y estilosos smokey eyes en todos los colores posibles, e incluso algún que otro efecto húmedo en los párpados a base de iluminador.

Por otro lado, hay una cierta tendencia ochentera, y esto quiere decir pintarse las sombras de los ojos de colores algo estridentes, como por ejemplo los neón. Y como el amarillo es absoluta tendencia este 2021, pues puede ser uno de los colores que nos aplicaremos en esta zona.

Pero hay más colores que además podemos combinar entre sí. Naranjas con amarillos, dorados, verdes glitter, todo aquello que nos recuerda a los 80 y para salir de fiesta aunque en realidad pasemos mucho más tiempo en casa. Pero es una zona que debe potenciarse mucho más.

Los párpados de los ojos recargados, con colores fuertes, estrellas, perlas, purpurinas, dorados y plateados, y más son total tendencia. ¡Y es que todavía elevan más nuestra mirada! es un tipo de maquillaje apto para atrevidas porque los brillos se dejan ver y esto es porque queremos destacar de algún modo. Todo este make up debe estar realizado por profesionales porque no es nada fácil y podemos aparecer hecha un cuadro.

Algunos productos de Marc Jacobs Beauty para intensificar nuestra mirada: Base sublimadora para máscara ‘Velvet Primer’, At Lash’d lifting & volumizing mascara, Highliner, eyeliner Gel Liquido Waterproof ‘Liquid Highliner’, Eye-conic in Cherrific (Limited Edition) Eyeshadow Palette, sombras de ojos liquidas ‘See Quins’.

¿Cómo maquillar el rostro?

Entre las tendencias make up de este 2021, el rostro se verá menos si llevamos la mascarilla, pero cuando no, entonces debemos intensificar los pómulos con algo de rubor. En este año se intensifica la luminosidad en esta zona que ya se vio en 2020.

Los expertos lo bautizan como baby skin. Es decir, que el cuidado facial se vuelve protagonista con rostros bien hidratados y llenos de luz, sin recargar, con tonos nude y de aspecto saludable, vamos, como si del cutis de un bebé se tratase.

También se lleva el efecto piel perfecta. Y para esto tenemos productos fascinantes que amas desde el primer momento, como son los correctores que sirven para disimular aquellas pequeñas imperfecciones. Por otro lado, tenemos el tan ansiado iluminador que nos eleva y no da vida en el rostro. Este 2021 se tendrá mucho en cuenta y seguiremos con estos productos.

Para esto podemos usar Youthquake Hydraplimp Retexturizing Cream de Marc Jacobs Beauty, Under (Cover) Blurring Coconut Face Primer de Marc Jacobs Beauty o las bases de maquillaje ‘Shameless’.

Prepárate para triunfar con tus labios

Los labios tienen que ser atrevidos, siendo fieles al color más elegante y sensual: el rojo. Sabemos que es un color atemporal que lleva siendo tendencia desde los inicios. Para intensificar esta zona hay que dar algo de brillo, nada mejor que el gloss, mientras que los profesionales también apuntan a centrarse en la textura y en duración del propio labial.

Además también se llevan los labios naturales, sea por el roce continuo de la mascarilla por si la tenemos que ir poniendo o quitando como por esa moda juvenil que hace tiempo que arrastramos y que nos sienta tan bien.

En este caso, recomiendan los productos, Le Marc Lipstick in Oh Miley de Marc Jacobs Beauty, Vogue Runway, y Le Marc Lip Crème in Hot Cocoa larga duración.

Las bases y consejos del maquillaje de este 2021