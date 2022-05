El look completo de Zara que no te vas a quitar en todo el verano

Zara tiene el look completo que no te vas a quitar en todo el verano, una camisa y una falda que está siendo todo un éxito de ventas. La nueva colección de Zara ha sido creada con un aire de lo más veraniego pensando en unos momentos fuera de casa, pero también con la intención de crear unas prendas versátiles. Podemos llevar este dos piezas creando un conjunto o por separado, crearemos un total look o varios, en función de aquello que necesitemos. Toma nota de esta camisa y falda, son una apuesta segura para el verano.

Las redes sociales y las calles son los lugares en los que se descubren las prendas más especiales de una colección. Zara se ha coronado de gloria con la llegada de una camisa y una falda de las que destacan a simple vista. Toma nota de un conjunto que queda increíble junto o por separado, las opciones son enormes.

La camisa estampada más buscada de Zara para este verano se está empezando a agotar online. Es una prenda de manga larga que podemos usar para ir a la oficina o llegar a la playa con el bikini debajo, el éxito estará asegurado. Una camisa de manga larga puede ser de lo más veraniega, dependerá de cómo la llevemos.

Es una camisa de lo más versátil. Con un nudo en la cintura, por debajo de un pantalón vaquero, abierta para dejar salir lo mejor que llevamos dentro. Todo es posible con una de esas camisas que destacarán a simple vista. No podemos fallar con ella, será una prenda ideal para el día a día, no puede faltar en ninguna maleta.

El conjunto de esta camisa es una falda tipo pareo con un volante de lo más femenina. Esta minifalda estilizará las piernas y nos permitirá ganar unos centímetros de más, nunca está de más hacernos con dos prendas de las que destacarán siempre en cualquier armario veraniego. El mismo estampado y un diseño versátil las une.

La combinación de colores es lo que marca la diferencia con una camisa y una falda de las que impresionan. En la página web está desapareciendo por momentos este conjunto, la camisa tiene un precio de 29,95 euros y la falda de 25,95 euros. No te quedes sin estas prendas, juntas o separadas son un acierto seguro en todos los sentidos.