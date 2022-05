La camisa de Lefties por 10 euros para salvarte el look para la oficina

Más elegante y con diferentes colores. Así vas con tu camisa de Lefties por 10 euros. La llevas perfectamente a la oficina y así das ese aire de ejecutiva tota que tanto te gusta. Pero la tienes para muchas otras ocasiones más.

La tendrás para cuando la quieras, siendo esa prenda que se prefiere como fondo de armario. Ya puedes hacerte con ella en la web de Lefties, elige color y talla, y no te la pierdas. ¡Las tallas se agotan!

Cómo es la camisa de Lefties por 10 euros

Es la blusa de cuello pico que nos tiene enamorados. Lleva manga larga con cuello camisero con botón y tirilla para poder remangarla. Así ofrece detalles distintos que permite ponértela de diferentes maneras según la ocasión.

Además es la prenda perfecta para esta temporada porque está confeccionada en un cómodo tejido fluido.

La blusa en tres tonos distintos

Ya no tienes excusa para comprar esta blusa tan versátil. Porque ahora podrás escoger también el color. Está en un blanco total, la prenda que todas debemos tener en el armario que hará sombra a muchas otras.

Esta te la pones con jeans, blazer y pantalon a juego de diversos colores, con sandalias, zapatos de tacón y hasta con deportivas. Y siempre vas a quedar bien.

También tiene otro color: rosa en rayas blancas, que es ideal para la primavera y para ponértela con pantalones blancos y sandalias a juego. Es unas de las más elegantes y además ofrece ese toque romántico que necesitamos en más de una ocasión.

Mientas que también está en un estampado único de tonos verdes. Es entonces genial para llevar con jeans de colores, como los amarillos o los naranjas que también puedes comprar en la web de Lefties. Descubre la temporada primaveral más casual con esta blusa que ya puedes escoger en diferentes colores.

Dónde se compra

Está en la web de Lefties. Así su precio es 9,99 euros, es decir, que no llega a 10 euros y puede escoger las diferentes tallas, según el color. La blanca está en tallas S, M, L, XL y XXL, también en rayas en rosa y la estampada está en colores S, M y L. ves a comprarla porque las tallas se pueden agotar pronto y será una pena que no puedas tener la blusa con la que te has fijado.

Además, desde la web de Lefties, puedes hacerte con los diseños y complementos que le van mejor a esta camisa.