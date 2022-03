Algo huele a primavera y por esto ya toca hacernos con las prendas más estivales. En nada hará más calor y estaremos deseando llevar aquellos top y camisas más acorde con este tiempo. Tenemos la blusa de Stradivarius al más estilo La Casa de la Pradera.

En color azul celeste es la prenda que vas a querer desde el primer momento. A un precio realmente bajo la tienes en diferentes tallas.

Así es la blusa de Stradivarius más rústica

Blusa rústica lazada

Ya puedes tener la blusa con el escote cuadrado y manga larga que te pondrás en tus salidas más especiales. Lleva detalle de lazada en la parte delantera. Las tallas ahora son de las XS a la XL, así que puedes escoger la tuya antes de que sea demasiado tarde.

Su super precio es 19,99 euros y así lo tienes a un precio bajo y puedes comprarte muchas otras cosas en esta misma web o bien en otras.

Composición y cuidados

Esta blusa está realizada en 71% viscosa y 29% poliamida y para poder conservarla mejor, desde la web recomiendan lavar a máquina a max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no usar secadora.

Con qué podemos combinar la blusa

Con este color azul celeste, es el top esencial para poder combinar con todo aquello que tengas pues va bien con jeans, deportivas en aquel estilo más informal y que necesitas para poder ir a todos los sitios, desde la oficina a de paseo por la ciudad.

Mientras que gana estilo y se renueva si te la pones con pantalones negros, blazer o americana en este color, con shorts en diferentes colores, zapatos de tacón, sandalias y hasta botines en esta época del año.

Además es la prenda escogida para ir de fin de semana rural. Es la blusa que nos recuerda a las vestimentas de La casa de la Pradera, por su toque rural, color y también el diseño y corte que recuerda a las blusas y vestidos de esa serie, entre otros.

Ahora ya la puedes comprar desde la web de Stradivarius, puesto que es más rápido, directo y sencillo. Así escoges la talla y les das a clic para poder tenerla en unas horas en casa. Así la estrenas en breve y verás como sienta estupendamente con todas las cosas que pueden complementarle, tanto si vas más comfy como más elegante.