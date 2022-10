La gabardina de Pull&Bear que vas a necesitar en tus próximas vacaciones otoñales en el norte

En un elegante diseño en material vinilo, la gabardina de Pull&Bear es lo que necesitas para ir bien estilosa durante un fin de semana.

Además es también la que más factible en los días algo más nublados y cuando está a punto de llover. Ya sabes dónde la puedes comprar y está en tres colores distintos.

Tendencia: la gabardina de Pull&Bear

Hablamos de la gabardina de vinilo de corte y cuello clásico pero con un diseño algo distinto, lleva mangas anchas y su cierre es de botones. Es perfecta para llevar durante el otoño. ¡La debes tener ya!

En qué materiales está elaborada

Esta chaqueta está confeccionada en exterior con 60% poliuretano – 40% poliéster y el forro de 100% poliéster. Para sus cuidados, desde la web aconsejan lavar este producto a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpiar en seco y no usar secadora.

En tres colores para poder elegir

La gabardina del momento, por este diseño en vinilo tan sofisticado, está en la web de Pull&Bear en tres colores diferentes. En arena es uno de los clásicos. El tradicional tono de todas las gabardinas otoñales. Sirve para ir más elegante o bien con jeans y deportivas si lo prefieres.

Mientras que el azul Klein es realmente un color mucho más atrevido. Que reúne cantidad de motivos para que la elijas porque va perfecta con vaqueros, con pantalones en negro y hasta con vestidos cuando queremos salir por la noche y prevemos que va a llover.

En color negro es una de las más elegantes. No te la pierdas tanto con botines, zapatos de tacón o deportivas, sea como sea te va a sentar genial.

Para complementar todo ello, además de las prendas ya explicadas, en la web nos aconsejan hacernos con las zapatillas casual retro que tienen un precio de 35,99 euros, los jeans de tiro algo y algo acampanados por 25,99 euros, o la camisa vaquera que presenta bolsillos y está a un precio de 25,99 euros.

Precio y tallas

Para obtener esta gabardina sólo debes ir a la web de Pull&Bear para comprarla. También es factible visitar alguna tienda física si la tienes cerca o bien pasas por ella. El precio es de 45,99 euros y las tallas son de la XS a la XL. Así que elige la tuya, el color que más te guste, y ya tienes chaqueta para esta temporada. ¡No te quedes sin ella antes de que se agote!