El pantalón de rayas de Pull&Bear que vas a necesitar para un día de oficina

Esta temporada seguro que vas a tener muchas reuniones importantes a las que asistir. Nada mejor que causar buenas impresiones con el pantalón de rayas de Pull&Bear. Es para tu día a día en la oficina.

Aunque también es factible con chaqueta a juego para ir de afterwork y hasta de congresos en el que caso de que tengas que participar en uno.

Así es el pantalón de rayas de Pull&Bear

Es el pantalón recto, algo ajustado, de raya diplomática, más bien de estilo clásico y elegante. Posee trabillas y también cierre mediante cremallera y botón. Como ves es completo y por esto se combina perfectamente con muchas otras prendas.

Es una prenda sostenible, porque tan como indican desde la web, está elaborado con un 30% de algodón reciclado. De esta manera, la firma aboga por cuidar el medio ambiente.

Composición y cuidados

En esta materia, hay que tener cuidado de las prendas y seguir siempre las informaciones de las etiquetas. En exterior se confecciona en 64% poliéster – 34% viscosa – 2% elastano. Entre sus cuidados, es importante lavar la prenda a máquina a max. 30ºc. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar a máximo 110 º c y no usar secadora.

Con qué combinar el pantalón de rayas

Este pantalón combina especialmente con blazers, trajes chaqueta y camisas blancas. Para ello desde la misma web de Pull&Bear aconsejan llevarte la chaqueta del mismo diseño, con raya diplomática a 39,99 euros y lo compras en la misma tienda online. también están las zapatillas casual de piel retro, que quedan de maravilla para dar ese toque informal cuando llevas traje. Su precio es de 35,99 euros.

Mientras que le va al dedillo la camisa blanca popelín básica. Su precio es de 19,99 euros y está también en dos colores más.

En dos colores

Este pantalón está en dos tonos diferentes. Así lo compras en gris y rayas oscuras, estando también la chaqueta a juego con el mismo color. O bien en marrón oscuro, que siempre es mucho más elegante acorde con la estación del año en la que estamos.

El precio de esta prenda es de 25,99 euros. y si te llevas la chaqueta tienes un conjunto realmente tentador y muy llevable. Sus tallas disponibles son de la XS a la XL, así que sólo escoges la tuya, el color y le das a comprar desde la web de Pull&Bear. Es una transacción bien rápida y cómoda, y por esto no lo puedes dejar pasar.