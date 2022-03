La falda pantalón de Pull&Bear que no te quitarás en verano y que solo encontrarás online

Ya llega el momento de hacerte con las prendas favoritas de esta primavera y posteriores temporadas. Por esto tenemos la falda pantalón de Pull&Bear que no te quitarás en verano. Es bella, del todo práctica y complementa bien otras prendas.

Está en diversos colores y estampados. Anota cuáles son y tenla ya en tu armario. Escoge el que más te guste y tu talla.

La falda pantalón de Pull&Bear

Es la falda pantalón de corte fluido con estampado allover. Lo que más llama la atención es su material sostenible, porque está dentro del programa Join Life Care for fiber + care for water: está realizada en 100% Join Life viscose.

Esta viscosa se obtiene a partir de madera de bosques gestionados de forma más sostenible donde los árboles se cultivan de forma controlada y además con programas que garantizan su reforestación.

Desde Pull&Bear dan a conocer que está certificada por la EU Ecolabel por cumplir exigentes estándares medioambientales en su proceso productivo. Esta prenda se ha producido utilizando tecnologías que nos ayudan a reducir el consumo de agua en los procesos de tintado y lavado. Así tienes una prenda top, elegante, del todo primaveral que además es sostenible y permite que entre todos podamos salvaguardar el Planeta.

Tres estampados distintos

Esta falda pantalón está en tres estampados diferentes. Por un lado, en rosa con flores blancas encima. Queda bien con camisetas rosas, blancas y negras y con las deportivas del momento.

Hay más estampados, como la de color negro con diversos colores encima. En este caso, sienta perfectamente con tops en blanco, negro y con los colores del estampado. Sienta bien con zapatillas deportivas, sandalias con plataforma o bien con alpargatas que estilizan nuestra figura, especialmente en verano.

Hay más porque el estampado en hielo lleva diversos colores y te la pones con sandalias también en lila o bien azul, top en varios colores.

Cómo lo compramos

El precio de esta falda pantalón que aporta máxima comodidad durante estos meses es de 12,99 euros. La tienes en variedad de tallas y es por esto que puedes comprarla ya desde Internet. Esta prenda es exclusiva online, es decir, que no puedes comprarla de otra manera que no sea por Internet porque no está en las tiendas físicas. Así que es el momento de elegir el estampado, talla y darle para que puedas lucir esta prenda durante la próxima temporada que está por llegar.