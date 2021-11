Si hay algo que está caracterizando al armario de la Reina Letizia en los últimos tiempos es su apuesta por firmas pequeñas con un importante compromiso con la sostenibilidad. Un gesto muy destacable por parte de la consorte, con el que muestra su apoyo al sector textil, consciente de la visibilidad que supone que ella se decante por marcas nuevas con una filosofía slow.

Y es que en la actualidad, una de las cuestiones que más preocupa a las fashionistas es precisamente la sostenibilidad. Una idea que se concreta de varias maneras. Por un lado, podemos apostar por prendas vintage -la Reina ya lo ha hecho en varias ocasiones con looks de doña Sofía-, que supone darle una nueva vida a estilismos que han quedado guardados en el fondo de un armario. Pero la sostenibilidad se ve reflejada también en el uso de materiales orgánicos y reciclados, así como en los procesos de fabricación, lo que afecta también a las condiciones de los trabajadores.

En el caso de doña Letizia, atrás ha quedado la época en la que Felipe Varela, Hugo Boss y Carolina Herrera eran los reyes del armario de Su Majestad. Cada vez más, doña Letizia le hace un hueco en su vestidor a firmas más pequeñas y de origen español, de la misma manera que también lo están haciendo sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Si en el confinamiento y los primeros meses posteriores al estado de alarma la Reina reforzó su compromiso con la austeridad apostando de manera constante por reciclar prendas de su fondo de armario y looks sobrios y austeros, ahora doña Letizia ha cambiado de rumbo, y las pequeñas firmas están en su punto de mira.

Hasta la fecha han sido muchas las marcas que se han colado en su armario. Por ejemplo, en el ámbito del calzado y los complementos, Isabel Abdo y Möhel y en el del vestuario general, marcas como María de Orden, Psophia, On Atlas, María Malo, Is Coming, The IQ Collection, María Barragán, Galcon, Maksu o Leyre Doueil entre otras.

No obstante, aún hay muchas firmas genuinamente españolas con las que la esposa de Felipe VI podría apostar en los próximos meses y desde LOOK queremos plantear algunas de ellas.

Canussa

Se trata de una marca ‘made in Spain’ y vegana, que confecciona accesorios de piel de origen vegetal. Apuesta por el respeto por el planeta y por un modelo de moda circular en el que tienen en cuenta la calidad de los materiales, así como su durabilidad. Además, en algunos de sus diseños también utilizan hilo de poliéster de elaborado a partir de materiales reciclados.

Bluyins

Aunque no es habitual ver a la Reina con vaqueros, esto no significa que en su tiempo privado no recurra a esta prenda tan versátil, de la misma manera que sus hijas. Esta empresa ha reinventado esta prenda tan icónica para que sea respetuosa con el entorno, gracias a una tecnología que hace posible una producción sostenible, mientras reducen un 80% los litros de agua empleados en la producción y un 50% menos de energía por cada uno de sus pantalones.

Idawen

A nadie se le escapa que doña Letizia es una fanática del deporte y aunque no sabemos qué tipo de prendas utiliza, las de Idawen serían perfectas. Utilizan tejidos elaborados con hilos de nylon regenerados procedentes de las redes de pesca recuperadas de los océanos y de otros deshechos como alfombras y moquetas. Además, cuentan con el sello “PETA Vegan Approved”, un certificado de respeto con los animales otorgado por la organización más importante en su defensa.

Baby Q

Ahora que la Reina acaba de convertirse en tía de nuevo, nada mejor que una firma de ropa para bebé sostenible para que pueda hacerle algún que otro regalo al bebé de Telma. Baby Q es un proyecto que nació de la mano de una maestra de educación infantil desde un pequeño taller familiar en el que elabora todos sus productos de forma artesanal.

Aisy Dance

Es una marca de ropa de danza sofisticada y sostenible made in Spain. Aisy Dance apuesta por la sostenibilidad y por una producción responsable. Sus prendas se diseñan y fabrican en Tenerife en un taller local. Como marca asociada al proyecto ECONYL®, utiliza tejidos fabricados con nylon regenerado, producido a partir de redes de pesca y otros residuos rescatados de océanos y vertederos de todo el mundo.

Mona Moon

Es una firma de accesorios con sede en Almería. Una de sus prioridades ha sido trabajar con pieles muy ligeras y suaves de la mejor calidad y solo reforzando las partes necesarias con materiales livianos de última generación que hacen que los diseños pesen muy poco. Esta es la característica más importante y de la que se sienten más orgullosos. Apuestan por bolsos ligeros, prácticos y confortables con correas anchas de apoyo para los hombros y la mayoría de los diseños admiten varios cambios de posición para repartir el peso en el cuerpo a lo largo del día. Todas las creaciones son siempre producidas a pequeña escala en su taller de manera ética y sostenible y usando pieles, generalmente cuero vacuno de la más alta calidad.

Thais Amich

Es una marca de moda española slow sostenible, atemporal, versátil y de fabricación nacional con colecciones cápsula, versátiles, bonitas y auténticas, con unidades limitadas de cada modelo, únicas en el mundo que buscan un sentido más allá de la siguiente temporada. Sus diseños están pensados para ofrecer una prenda de calidad, versátil y cómoda, que dure mucho tiempo y tenga un bajo impacto en el planeta.

La confección del 100% de las prendas se realiza en pequeños talleres de Toledo, minimizando así la huella de carbono y el coste medioambiental que supone el transporte por aire o mar. Así, se favorece la economía local y se asegura la transparencia y el trabajo digno.

Sur Sac

Esta marca de accesorios de estética depurada y diseño contemporáneo reivindica el papel de la industria local con piezas hechas a mano con pasión, dedicación y saber hacer. Sus bolsos están inspirados en obras de arte, en la naturaleza y sus formas. Todos sus modelos siguen la máxima de la marca, apostar por un concepto que reivindique la moda sostenible a través del proceso de producción bajo la premisa de un diseño atemporal que perdure en el tiempo.