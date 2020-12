El mundo de la moda está de luto. Hace unos días era la top model británica Stella Tennant quien fallecía de manera repentina a los cincuenta años y ahora ha sido uno de los grandes de la costura internacional quien nos ha dejado a pocos días de cerrar uno de los años más complicados a nivel general por la pandemia del coronavirus. Pierre Cardin ha fallecido a los 98 de edad, tal como ha confirmado su familia.

El modista de origen italiano es, sin lugar a dudas, una de las figuras clave en las últimas décadas en la historia de la moda. Aunque nació en la localidad de San Biagio di Callalta, su familia se trasladó a Francia debido a la Segunda Guerra Mundial. En 1945 ya se encontraba completamente asentado en París, donde dio rienda suelta a su creatividad.

El teatro, una de sus grandes pasiones, marcó gran parte de su vida. Una pasión que trasladó a su obra, en la que destaca la creatividad y las líneas futuristas, que le convirtieron en una de las figuras más importantes de la industria. Desde muy joven sintió su vocación por la moda y eso le llevó a iniciar una carrera como aprendiz, lo que le puso en contacto con importantes personalidades del mundo de la cultura y el arte. En este momento es cuando Jean Cocteau le encarga los trajes y máscaras de una película legendaria, “La Bella y la Bestia”.

Este trabajo marcaría un antes y un después en su carrera. De la mano de Christian Dior se convirtió en uno de los artífices del “New Look”, pero Cardin quería desafiar a los cánones y límites impuestos. Junto a Paco Rabanne y André Courrèges, Pierre Cardin fue el responsable de una serie de temporadas con aires futuristas que marcaron un nuevo rumbo en la Alta Costura y que causaron furor entre las élites.

Fue a raíz de la negativa de Balenciaga a incorporarle a su plantilla cuando Cardin decidió dar un paso adelante y fundar su propia firma. Sus líneas rupturistas definieron desde el primer momento a la marca. Imposible no recordar el famoso vestido burbuja o ‘robe bulle’, con una hechura de formas redondeadas. Sin embargo, su época de mayor esplendor fueron las décadas de los años sesenta y setenta.

A pesar de que en los primeros años estuvo centrado en el mundo de la Alta Costura, a Cardin se le debe ser uno de los principales impulsores del prêt-à-porter. Tanto es así que introdujo esta tendencia en unos de los grandes almacenes de la época, Printemps, lo que en un principio no tuvo una buena acogida por parte del sector de la Alta Costura. “Mi gran rasgo de genialidad fue el prêt-à-porter cuando no había más que Alta Costura, que siempre hace perder dinero. Me dijeron que no duraría dos años, pero creí en mi idea. Me han criticado y me han imitado”, dijo en una ocasión el modista, que también se lamentaba de no haber sido capaz de ver la proyección que tendrían los pantalones vaqueros y las zapatillas de deporte.

En el ámbito personal, Pierre Cardin mantuvo una primera relación con la modelo japonesa Hiroko Matsumoto antes de iniciar su romance más conocido, con Jeanne Moreau. Sin embargo, al final reveló su homosexualidad y decidió no esconderse y vivirla de manera plena y libre.

Al margen de su faceta como diseñador, Pierre Cardin fue, ante todo, un gran amante de la cultura, hasta el punto de que era académico de Bellas Artes, y tenía una fuerte vinculación con el mundo del teatro. De hecho, en 1971 inauguró el Espace Cardin en el antiguo Théâtre des Ambassadeurs, donde además de sus creaciones, promovió que se dieran a conocer talentos de diferentes sectores artísticos.

A los 92 años el modista culminó uno de sus últimos desafíos: trasladar de las afueras de la capital al sofisticado barrio del Marais su propio museo de la moda, en 1.000 metros cuadrados repartidos en tres niveles en el centro de París. Hasta el final de sus días,Pierre Cardin se ha mantenido como una de las figuras principales en el mundo de la moda, con un estilo propio y diferencial: “tengo un estilo reconocible. No se puede decir lo mismo de otros diseñadores”, aseguraba.