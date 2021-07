Ahora es el tipo de compras que te permite llevar ropa más sencilla o básica si se tratan de diseños atemporales con los que te sientes cómoda-, ¡pero ofreciendo un look renovado a cada temporada! Disfruta de la tendencia soft todo el año con & Other Stories que te damos a conocer.

A continuación te explicamos lo más nuevo (y económico) de & Other Stories, para esos planes de verano inspirados en las redes sociales. Y es que seguro que con la increíble selección de artículos ya rebajados que ofrecen ¡consigues llenar tu wishlist en un abrir y cerrar de ojos!

Seguro que & Other Stories cumplirá con todas tus expectativas veraniegas

Si hay algo que nos ha encantado al pasarnos por las rebajas de & Other Stories son las ‘soft vibes’ que desprenden todos sus productos en tonos rosados y suaves, perfectos para los looks más románticos del verano: Gafas, pañuelos, bolsitos e incluso fundas de móvil que sin duda serán el complemento perfecto para looks con el color blanco como base que incluyan faldas o chaquetillas fluidas y fresquitas.

El minimalismo más económico tanto en plata como en dorado

Para quienes no pueden salir de casa sin sus pendientes o cadenas sea cual sea su look del día, & Other Stories ha preparado una selección de su bisutería más vendida ¡para que puedas renovar tu propia colección!

Sin duda, anillos y colgantes preciosos por menos de 15€ ¡que no te vas a querer quitar en toda la temporada!

E incluso si te encuentras con que ya tienes todas las necesidades cumplidas en cuestión de joyitas, puedes atreverte a complementar tu look con alguno de los bolsos en clave metalizada que la marca propone: ideales para combinar con un outfit de lo más sencillo ¡y triunfar gracias a la personalidad que estos conseguirán aportarle a tu look!

Aprovecha para hacerte con tu bolso perfecto

Aunque para los planes de verano a menudo no prestamos mucha atención al bolso que llevamos -pues teniendo el clásico capazo de playa solemos pensar que es suficiente-, en esas ocasiones especiales en las que toca arreglarse un poco más ¡es común encontrarnos con que no tenemos ningún bolso que quede bien con nuestro outfit!

Así que precisamente por eso deberías aprovechar estas rebajas para conseguir tu bolso básico ideal, ese que puedas ponerte en mil y una ocasiones, no solo de verano ¡sin también de invierno!

En la marca los tienes tanto acolchados como de imitación cocodrilo e incluso con hebillas o detalles en metálico. ¡Sigue la tendencia soft!