4 cortes de pelo ‘curly’ que miman el rizo (y te salvan el look al salir de la playa)

Hay algo casi mágico en ese momento en que sales de la playa o la piscina, el cabello húmedo acariciando tus hombros, y piensas: “¿Qué me encontraré en el espejo?”. Si eres de melena rizada, sabes que la respuesta puede oscilar entre “diosa de las olas” y “oveja recién escapada”. La clave para inclinar la balanza hacia la primera opción no está en llevar una maleta entera de productos, sino en elegir un corte que respete la naturaleza del rizo, potencie su definición y te permita olvidarte del peine durante las vacaciones.

Desde Franck Provost, la experta Ana Martínez, estilista capilar y Education Manager de la firma, lo tiene claro: el verano se disfruta más con cortes pensados para la textura natural del cabello, especialmente si hablamos de rizos. Y como ejemplos de rizos que merecen ser homenajeados, pensemos en la melena felina de Shakira, el volumen de diva de Beyoncé, los rizos veraniegos de Sheila Casas o el look siempre fresco de Alba Bollo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Nordmark Laursen (@victorianordmark)

Pixie a lo garçon

El pixie rizado es ese corte que combina comodidad y sofisticación, como si tu cabello despertara siempre peinado por un estilista invisible. Según Ana Martínez, en rostros redondos conviene dejar más longitud en coronilla y patillas para alargar ópticamente el óvalo facial; mientras que, en rostros alargados, un flequillo suave sobre la frente armoniza las proporciones.

Curly Shaggy

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sheila Casas (@sheilacasas)

Este corte, rebelde pero estudiado, es como decirle al mundo: “sí, tengo volumen, y es intencionado”. Se trabaja con capas irregulares para generar movimiento y una sensación de densidad espectacular. Ana recuerda que ha roto el mito de que el rizo y el flequillo no se llevan bien.

Bixie

El bixie es el punto medio perfecto entre el pixie y el bob. Mantiene la frescura del primero y la versatilidad del segundo, logrando un look dulce y moderno. Es un corte que aporta cuerpo y textura, especialmente útil en cabellos finos.

Wolf Cut rizado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce)

Si tu melena es tu tesoro pero quieres un cambio con personalidad, el Wolf Cut es tu aliado. Combina capas degradadas y un flequillo largo que enmarca el rostro, perfecto para suavizar pómulos marcados o equilibrar rostros con forma diamante. El resultado es un look salvaje pero controlado, como si tus rizos hubiesen pasado un verano entero en Ibiza aprendiendo el arte del effortless glam. Beyoncé aprobaría este corte con un gesto de reina.

Consejos para rizos felices todo el verano

Ana Martínez insiste en que, por muy tentador que sea obsesionarse con el corte perfecto, el verdadero arte de lucir un rizo impecable reside en los cuidados posteriores al lavado, ese momento decisivo en el que el cabello, aún húmedo, está dispuesto a absorber cada gota de mimo que le ofrezcamos. Recomienda aplicar una crema de peinado rica en hidratación para sellar la humedad y definir la forma, distribuyéndola con delicadeza, ya sea con un peine de púas anchas o con las manos, evitando a toda costa manipular en exceso los mechones para no perturbar su estructura natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙏𝘼𝙉𝙄𝘼 𝙈𝙀𝘿𝙄𝙉𝘼 (@taniamedinnna)

Después, exige disciplina: no tocar el cabello hasta que esté completamente seco, pues cada caricia innecesaria es una invitación al temido frizz. Y si se opta por el difusor, este debe ser un aliado suave, a velocidad baja, sin sacudidas bruscas, casi como si se tratara de mecer los rizos en una siesta veraniega. Porque el verano, nos recuerda, está para sumergirse en planes y brisas salinas, no para batallar frente al espejo, intentando domar lo que, en realidad, es nuestra corona natural y la más poderosa declaración de estilo.