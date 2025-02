El corte de pelo para mujeres de todas las edades más favorecedor y que es tendencia este 2025

No es tan sencillo encontrar un corte de pelo para mujeres de todas las edades. Lo ideal es llevarlo bien corto, porque favorece y es lo más cómodo. Y sigue en tendencia. Hablamos del pixie, ese corte que hace años está en boga y sienta perfecto tanto a mujeres de 20 como de 70 años.

Según los especialistas de Llongueras, este corte tan cómodo es de inspiración masculina, pero con toques desiguales y asimétricos que lo hacen único y contemporáneo. No busca la perfección en sus líneas, sino que juega con un efecto despeinado que aporta movimiento y frescura al conjunto. Veamos en qué consiste y por qué debes adoptarlo para sanear el cabello y rejuvenecer.

Cómo es el corte de pelo para mujeres de todas las edades

Se caracteriza por la nuca despejada y muy corta, con el objetivo de estilizar el cuello y aportar una sensación de ligereza y sofisticación, los mechones asimétricos para crear una textura dinámica y juvenil, evitando el acabado perfecto para conseguir un look más desenfadado y moderno, y por un flequillo en zigzag con el que añade un toque atrevido y original, alejándose de lo convencional.

El pixie es icónico porque ya hace décadas que se puso de moda, y desde hace algunos años, ha venido con fuerza. Es para atrevidas, y especialmente para las que no quieren complicarse con peinar, desenredar, aplicar diversos productos… y quieren ganar horas con un look joven y desenfadado que no requiere de mucho mantenimiento.

Para Llongueras, este nuevo corte no solo se refleja en la estética, sino que también envuelve una fuerte carga emocional. Representa a una mujer fuerte, decidida y segura de sí misma, capaz de enfrentarse a los retos de la vida con estilo y carácter.

«Este look nos hace especial ilusión porque es un corte icónico de la marca desde nuestros inicios. El ‘iconic pixie’ representa cómo Llongueras rompió los clichés y liberó a la mujer en una época en la que estaban muy oprimidas. Ver que Eugenia, en este momento de su vida, está alineada con esos valores, y poder haberle hecho un corte personalizado, es algo muy especial para nosotros».

Atrevimiento y frescura

Para el experto Alex Sestelo, el pixie es un corte de pelo que ofrece atrevimiento y frescura. Para muchas, representa un cambio de look radical. Con las capas altas más largas, será muy versátil, cómodo, fácil de cuidar y favorecedor para todo tipo de rostros. ¡Un corte lleno de personalidad!

Moderno, audaz, irresistible…

Así es como definen al pixie los estilistas. Desde el centro Víctor del Valle, «Pixie, en inglés significa literalmente ‘duendecillo’o ‘hada’, y hace referencia a un corte de pelo a lo garçon, más corto en la espalda y en las sienes y ligeramente más largo en la parte superior para dar cierto volumen.»

También destacan que se trata de un peinado moderno, un corto para mujer se caracteriza por su apariencia fresca y atrevida, perfectamente alineada con un estilo de vida activo y moderno.

Además, como hemos señalado, es adaptable a todo tipo de cabello y formas de cara. Su capacidad para adaptarse y personalizarse lo hace ideal para una amplia gama de texturas de cabello y estructuras faciales, lo que asegura que cada mujer puede encontrar su versión perfecta del corte Pixie.

Siempre habrá excepciones y formas de cara que no les favorece, pero para eso estarán nuestros profesionales de la peluquería y detectarían si es uno de estos casos no viables para el corte de pelo pixie.

Fácil mantenimiento

Lo debes aplicar porque, en comparación con los estilos de pelo más largos, el corte de pelo pixie se destaca por ser increíblemente práctico. Requiere menos tiempo y esfuerzo tanto en el peinado diario como en el cuidado general, ideal para aquellos con una agenda apretada.

Cómo peinar un corte de pelo pixie

Schwarzkopf da a conocer que es uno de los cortes de pelo corto más fáciles de mantener, el perfecto peinado de pelo corto. Solo necesitas un champú específico para tu tipo de pelo y un producto de styling para darle volumen a la zona de la coronilla.

Puedes secarlo dándole la forma con la ayuda de los dedos o fijar algunos mechones con cera, sérum o algún spray texturizador.

A pesar de que los cortes de pelo corto parecen limitados a la hora de crear diferentes looks, el pixie es muy versátil y te permite adaptarlo a diferentes estilos: despeinado, femenino y sofisticado, look efecto mojado, bohemio o con cresta estilo mohicano. Así que, aunque no lo creas, las posibilidades, aunque no infinitas, son variadas.

Tengas la edad que tengas, si lo que quieres es un cambio de estilo radical, entonces optar por este corte de pelo tan corto es toda una opción. Verás que queda fantásticamente y ofrecerá la mejor versión de ti.